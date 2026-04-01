Dodicesimo congresso per Fondazione ARTOI e secondo per SIO Europe.

I due appuntamenti verranno celebrati congiuntamente domani, giovedì 2 aprile alle 15, in un unico evento presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati. Un convegno internazionale congiunto sul tema “From ancient wisdom to modern integration: bridging millennia of healing – Dalla saggezza antica all’integrazione moderna: collegare millenni di guarigione”, che vede a supporto anche l’associazione “La Fenice – Guarire si può”, presieduta da Andrea Stranieri.

La Fondazione ARTOI è da anni impegnata a promuovere la “Ricerca Terapie Oncologiche Integrate” e multidisciplinari unendo, al contempo, l’applicazione di trattamenti oncologici attraverso l’uso interagente di più opzioni terapeutiche. “Questo appuntamento di respiro internazionale è, dunque, una occasione di confronto utile a far diventare patrimonio diffuso la conoscenza delle ricerche indirizzate alla sopravvivenza ed al miglioramento della qualità di vita del paziente oncologico”, afferma il dottor Massimo Bonucci, presidente della Fondazione ARTOI. A testimonianza dell’importanza dell’evento, un parterre di alto livello. I saluti istituzionali saranno infatti tenuti da Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; Paolo Trancassini, membro di Presidenza del Questore; Francesco Zaffini, presidente della Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato; Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera; Flavio Cera, presidente della Commissione Affari costituzionali e statutari del Consiglio regione del Lazio; Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio; Francesco Riva, consigliere del Cnel; Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma; Giovanni Migliano, segretario dell’OMCEO CAO di Roma.

Moderati da Giuseppina Ciani (coordinatrice dell’evento) per la parte istituzionale e da Carla Fiorentini per la parte scientifica, interverranno diversi relatori del mondo sanitario e della ricerca scientifica: Massimo Bonucci, presidente della Fondazione ARTOI; Franco Cacolici, Alessandro Benvenuti, Giorgio Noera, Giampietro Ravagnan, e Elio Rossi, membri del Comitato Tecnico-Scientifico di ARTOI; Francesca Andreazzoli, vicepresidente di ARTOI; Lorenzo Anelli e Mimma Raffaele, membri del Consiglio di Indirizzo di ARTOI; la stessa Carla Fiorentini, direttore del Comitato Tecnico Scientifico di ARTOI; Francesco Marino, membro del Comitato Organizzativo del Congresso ARTOI-SIO Europa 2026. Collegati dall’estero, interverranno poi i co-presidenti di Congresso: dall’Inghilterra Nina Fuller-Shavel e da Israele Eran Ben Arye.

Un panel di altissimo profilo, quindi. Esperti internazionali, medici, ricercatori e professionisti sanitari, uniti dall’obiettivo comune di condividere i progressi più significativi nella lotta contro il cancro e nell’assistenza ai pazienti oncologici.