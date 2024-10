La Fondazione G. B. Baroni ETS – Ente Filantropico – sostiene da oltre 50 anni i progetti e gli interventi necessari a favorire la partecipazione allo sport delle persone affette da disabilità motoria e neuro motoria, prevalentemente a Roma. I valori associati allo sport, la condivisione e la competizione sono elementi fondamentali per aiutare a superare la condizione di isolamento sociale che spesso caratterizza la vita delle persone disabili.

Anche quest’anno 350mila euro sono stati destinati per progetti sugli argomenti sport inclusivi, assistenza e solidarietà, ricerca scientifica. E’ il fondo che mette a disposizione la Fondazione Baroni per progetti di inclusione sociale. Le domande dovranno essere presentate a partire dal 1 ottobre ed entro il 30 novembre 2024.

I bandi sono aperti alle associazioni, enti e organizzazioni impegnate nell’inclusione sociale e nella ricerca scientifica.

Come partecipare

Per partecipare basta compilare il modulo online sul sito: https://fondazionebaroni.it/bandi/

Per il 2024 la Fondazione Baroni ha previsto uno stanziamento di 350mila euro tramite bandi pubblici per sostenere progetti dedicati all’assistenza, alla formazione e all’inserimento professionale dei disabili.

Chi può partecipare ai bandi

Per i bandi 2024 possono presentare richiesta di contributo le Onlus, Organizzazioni senza fini di lucro ed Enti del Terzo Settore, operanti prevalentemente nel centro Italia. Per la ricerca scientifica i bandi possono invece essere presentati da organizzazioni su tutto il territorio nazionale. Obiettivo della Fondazione è di selezionare i progetti più meritevoli, sostenendoli con contributi congrui per la realizzazione delle attività previste.

Area tematica “Sport inclusivi”

Per il tema “Sport inclusivi”, si valuteranno progetti volti a includere persone con disabilità in programmi e percorsi sportivi agonistici e non agonistici.

Area tematica “Assistenza e solidarietà”

Sul tema “Assistenza e solidarietà”, promuoviamo e sosteniamo progetti per aiutare chi ha difficoltà a inserirsi nelle attività lavorative, nell’affrontare le difficoltà quotidiane o nel ricevere assistenza adeguata in casi di particolari gravità. Disponibili nel bando 100 mila euro.

Area tematica “Ricerca scientifica”

Infine, il tema della “Ricerca scientifica”, con 150 mila euro destinati a progetti di ricerca per conto di organizzazioni scientifiche su tutto il territorio nazionale che dedicano le loro energie nel promuovere progetti di ricerca a favore delle malattie debilitanti e/o rare, della ricerca sulle disabilità dal punto di vista medico e tecnologico.

È il 22esimo anno consecutivo che la Fondazione Baroni finanzia progetti per la disabilità a diretto sostegno delle associazioni, della ricerca, delle famiglie coinvolte. Un totale di undici associazioni e organizzazioni hanno ricevuto contributi diretti nel 2023.

“È con particolare orgoglio – dichiara Giuseppe Signoriello, presidente della Fondazione Baroni – che apriamo i bandi 2024 della Fondazione nei giorni in cui si organizza in Italia il G7 sulla Disabilità, previsto per il 14 ottobre ad Assisi. Siamo convinti che l’inclusione sia al centro di ogni società civile; una società capace di riconoscere il valore di ogni persona è una società non solo più solidale, ma più ricca, viva e forte”.

