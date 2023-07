Nella gara 1 dell’E-prix di Roma di Formula E ha vinto per la quarta volta nella corsa capitolina Mitch Evans, l’alfiere della Jaguar che è riuscito a mantenere la leadership nell’ultima parte di gara, recuperando anche un errore nell’attivazione dell’attack mode. “E’ stata una gara difficile – ha ammesso Evans ai microfoni di Sport Mediaset a fine gara – ma nonostante gli errori, tutto ha funzionato, grazie anche alla strategia cambiata in corsa; inoltre, – ha spiegato – domani sarà molto difficile perché sono tutti molto stanchi”.

Sul podio anche Nick Cassidy con la Envision Racing, arrivato in seconda posizione, e Maximilam Gunther, con la Maserati, che ottiene la terza posizione nella gara italiana. Evans, dopo aver conquistato la pole position, quindi, fa bottino pieno in questa prima parte del weekend romano, in cui è stato determinante il sorpasso su Dennis al giro numero 19 di gara 1.

Da segnalare l’incidente al nono giro, con Sam Bird che ha toccato il muro prima di essere centrato da Buemi e Mortara, causando altri impatti con le barriere da parte dei piloti sopraggiunti intenti ad evitarlo.

Nessun ferito nella carambola che ha scaturito l’abbandono della gara da parte di Bird, Buemi, Da Costa, Mortara, Di Grassi, e Frijns. Domani si replica con una gara 2 che si annuncia decisamente rovente.

