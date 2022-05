Una forte scossa di terremoto si è verificata in provincia di Firenze alle 23,12, con epicentro a 3 km a sud-ovest di Impruneta. Il sisma si è distintamente sentito sia ai piani piani alti che bassi di molte zone della città toscana ma anche in tutta l’area della Città metropolitana e in buona parte delle province di Siena e Prato.

Il terremoto è stato di magnitudo 3.7 della scala Richter, come segnalato dalla rete dell’Ingv, l’Istututo nazionale di geofisica e vulcanologia, ad una profondità di otto chilometri.

Un’altra scossa, successivamente, si è verificata alle 23.15, di magnitudo 2.3, nella stessa area.

In corso verifiche della Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Già centinaia le segnalazione sui social di cittadini che si sono riversati in strada dopo aver avvertito il sisma.

Dalla sala di controllo della protezione civile della regione Toscana fanno sapere che al momento non sono si registrati danni ma la situazione è in costante evoluzione.

(in aggiornamento)

