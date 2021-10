Una forte scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. La scossa è avvenuta alle 12:53 ed è stata avvertita chiaramente in tutto il Centro Italia.

L’epicentro è stato segnalato da Ingv nel Comune di Montefelcino, piccolo centro di poco più di 2mila anime, con un ipocentro a 38 km di profondità.

Decine le segnalazioni già presenti sui principali social network, in particolare Twitter, col sisma avvertito anche in altre Regioni, dall’Umbria all’Emilia Romagna. Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Una “bastonata assurda” la definisce un utente, mentre su Twitter si fa l’elenco delle città in cui il sisma è stato avvertito: da Riccione a Pesaro, fino a Fano, Ancona, Cattolica, Corinaldo, Foligno, Osimo, Jesi, Macerata, Fabriano, Perugia e tante altre.

(articolo in aggiornamento)

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro