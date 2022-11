La pioggia battente continua a cadere su tutta la Campania con l’allerta meteo arancione ancora in vigore. Per tutta la notte un nubifragio ha travolto l’isola d’Ischia provocando gravi danni a Casamicciola. All’alba, poco dopo le 5 si è originata una frana dalla parte alta di Via Celario che ha raggiunto il lungomare in Piazza Anna De Felice. Si cercano 12 dispersi, tra cui una intera famiglia con un neonato.

La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Un uomo è stato salvato dal fango: è cosciente e non presenta particolari ferite. Dispersa una famiglia composta da tre persone, marito con moglie e un neonato. Non si hanno notizie di una 25enne straniera, residente in una delle abitazioni che sono state travolte dal fango.

Per il momento non ci sono informazioni su dispersi. Lo scenario e allarmante. Le strade sono state invase dal fango e le auto rovinosamente trascinate via e sbattute sui muri. Due case sono state completamente invase dal fango in via Celario. Quasi tutti i residenti della zona sono rimasti bloccati nelle abitazioni e senza corrente elettrica. Secondo quanto comunicato dai carabinieri, presso l’ Hotel Terme Manzi ci sono alcune persone bloccate all’interno senza corrente elettrica. In arrivo i soccorsi.

La frana è avvenuta nella zona in cui si verificò il terremoto e, nel 2010, un’altra alluvione. Il lungomare in piazza Anna De Felice porta il nome della vittima di quel tragico evento climatico, una ragazzina di 14 anni che fu travolta dal fango. Un fiume di fango ha trascinato via anche diverse auto, che insieme agli alberi portati giù dalla frana sono arrivati fino al mare nell’area del Piazzale dell’Ancora, nello scalo portuale. A bordo di una di queste autovetture c’erano due persone che sono rimaste bloccate e salvate dai vigili del fuoco. Il porto di Casamicciola è impraticabile per il mare agitato e il vento. Dall’alba sono in azione Protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri

“Cari concittadini a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono già verificati nel comune di Casamicciola Terme vi chiedo di rimanere nelle vostre abitazioni e di non mettervi in movimento. Vi comunicherò in seguito l’evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione”, ha scritto su Facebook il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino. “Un risveglio angoscioso e Impressionante. Ancor prima dei social apprendo la notizia al Tg1 e prego affinché i danni siano circoscritti ai soli luoghi. Le sirene sono incessanti e lo stato d’ansia raggiunge i picchi di quel maledetto agosto del 2017”, scrive un utente su Facebook.

