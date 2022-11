Aggrappato a un palo di ferro, completamente coperto di fango, tremante per la paura e per il freddo. È così che i soccorritori hanno trovato un uomo a Casamicciola Terme, mentre la frana devastava l’Isola d’Ischia. L’uomo è stato recuperato e salvato. Era cosciente, ed è stato trasportato all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Un salvataggio incredibile: quando è stato trovato l’uomo era ancora immerso per metà nel fango.

Secondo quanto riportato dal Mattino, l’uomo si chiama Giovan Giuseppe Di Massa, è un idraulico. In un video che circola sui social è ripreso il clamoroso salvataggio. Lo hanno trovato semisommerso dall’acqua e dal fango, fino al dorso, vicino a un palo di ferro come ancora di salvezza. L’uomo sta immobile e parla con i suoi soccorritori che cercano di tranquillizzarlo. “Non ti muovere, arriviamo subito”, gli dicono mentre cercano di fare luce con la torcia. Il salvataggio è avvenuto nei pressi di via Celario, dove si è generata la frana che all’alba ha travolto diverse abitazioni. La frana ha travolto alcune auto trascinandole fino al mare. L’uomo, travolto a sua volta dal fango, era stato recuperato e salvato.

Secondo quanto riportato dall’AdnKronos, sono stati trovati padre, madre e neonato dati inizialmente per dispersi a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia. Il nucleo familiare, che vive nella zona maggiormente interessata dalla frana, è stato recuperato e viene portato in questo momento all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Lo ha reso noto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, nel corso di un punto stampa in Prefettura dove da questa mattina è stato insediato il centro coordinamento soccorsi. Il prefetto ha anche smentito la notizia data in prima battuta da Matteo Salvini che sarebbero 8 i morti. “Al momento, da tutte le istituzioni coinvolte, non abbiamo segnalazioni di morti accertate, non sono stati recuperati cadaveri“, ha detto il prefetto.

“Per strada scorrono fiumi di fango, fa paura quello che è venuto giù con la frana”. Lo dice a LaPresse Antonio S., 54 anni, che abita nel Comune di Ischia, confinante con Casamicciola, a Ischia, dove nella zona di Santa Barbara, si è abbattuto il maltempo che ha determinato una frana. “È stato spaventoso vedere quanta acqua è piovuta stanotte – racconta – ma mai avremmo immaginato che ci sarebbe stata una frana. Ora dobbiamo aspettare e sperare che vengano ritrovati tutti vivi”.

Sono ore drammatiche sull’isola del Golfo di Napoli. Anche due occupanti di un’auto trascinata in mare durante gli smottamenti a Casamicciola sono stati tratti in salvo. È quanto si apprende dai vigili del fuoco. Non si conosce, invece, la sorte di altri automobilisti le cui vetture risultano finite anch’esse in mare. I vigili del fuoco sono impegnati nel soccorrere la popolazione e nella ricerca dei dispersi, ma sottolineano le difficoltà a raggiungere l’isola con motobarche ed elicotteri.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. È autrice anche di documentari tra cui “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

© Riproduzione riservata

Rossella Grasso