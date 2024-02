Francesco Bagnaia è ospite nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024. La notizia annunciata in giornata ha confermato la presenza del secondo sportivo d’eccellenza azzurro nella kermesse musicale di quest’anno, dopo la partecipazione della sciatrice Federica Brignone nella serata inaugurale. Nel panorama motociclistico italiano, non è la prima volta che un pilota partecipa al Festival. Già nel 1982, Marco Lucchinelli prese parte come concorrente, mentre nel 2003 Valentino Rossi fu ospite di Pippo Baudo.

Bagnaia, pilota della Ducati, non tornerà in pista prima di dieci giorni, quando parteciperà agli ultimi test pre-stagionali a Lusail. Il suo obiettivo rimane la conquista del terzo titolo mondiale consecutivo in MotoGP entro la fine del 2024.

Bagnaia fidanzato, chi è Domizia Castagnini

Francesco Bagnaia ha trovato la sua metà in Domizia Castagnini, una fashion buyer di 29 anni. Originari entrambi di Chivasso, i due si conoscono dall’infanzia ma hanno iniziato una relazione sette anni fa. Nonostante i momenti difficili, tra cui un periodo di separazione dovuto agli studi di Domizia a Milano, la loro storia è ancora in corso. Nel 2019, hanno deciso di convivere a Pesaro, dove Domizia ha trovato lavoro. La pandemia e il lockdown hanno rafforzato il loro legame, e durante questo periodo hanno adottato un cane di nome Turbo.

