Un gruppo di 12 bambini è stato travolto da un’auto all’uscita da un centro ricreativo mentre si allontanavano in bicicletta. Ore di apprensione in Francia, nella cittadina di La Rochelle, sulla costa occidentale. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo di 12 bambini si stava dirigendo in bici verso un parco per assistere ad una gara quando, intorno alle 10.30 di questa mattina (5 giugno), sono stati travolti dalla vettura alla cui guida c’era una donna di 83 anni.

Auto travolge bimbi in bici: 3 feriti gravi

Il bilancio è di tre bambini feriti in modo grave e altri tre in modo lieve. Uno dei minori è stato trasportato in aereo nella città di Poitiers, nell’entroterra, per essere curato, mentre per altri due si è trattato di una “emergenza estrema”. L’ufficio del sindaco ha dichiarato che i bambini erano accompagnati da due animatori e viaggiavano regolarmente in bicicletta.

Sul posto sono stati coinvolti 32 vigili del fuoco, oltre a sette ambulanze e diversi mezzi di intervento. “È stata aperta un’indagine giudiziaria. Dovrà fare il punto sulle circostanze dell’incidente”, ha detto Emmanuel Cayron, segretario generale della prefettura di Charente-Maritime, riferendosi ad una “piccola automobile coinvolta”.

La donna è stata brevemente trattenuta in custodia la donna, poi rilasciata per il suo stato di salute. La Procura della Repubblica ha aperto un’indagine per lesioni non intenzionali, come spiega l’emittente Bfmtv.

