Regna il caos in Francia. A 24 ore dalla formazione del nuovo governo, il premier Sebastien Lecornu ha già presentato le dimissioni al presidente della Repubblica Emmanuel Macron che le ha accettate. Lecornu, 39 anni, ex ministro delle Forze armate e uomo, era stato nominato il 9 settembre scorso e ieri, domenica 5 ottobre, aveva annunciato i 18 ministri del nuovo esecutivo e domani era in programma il suo discorso all’Assemblea nazionale. Quello di Lecornu è il terzo esecutivo che ‘cade’ nell’ultimo anno (il penultimo era guidato da Francois Bayrou), il quinto dall’inizio della presidenza Macron.

Lecornu parlerà al Paese da Matignon, con un discorso atteso alle 10.45.

Critiche erano arrivate nelle scorse ore direttamente dagli stessi ministri nominati dall’oramai ex premier, a partire dal responsabile dell’Interno Bruno Retailleau (partito Repubblicano) che, dopo la riconferma, ha denunciato un esecutivo che “non riflette la rottura promessa”.

Ne approfitta il Rassemblement National che con il suo presidente Jordan Bardella ha chiesto a Macron di sciogliere l’Assemblea Nazionale e convocare nuove elezioni. “Non può esserci un ripristino della stabilità senza un ritorno alle urne e senza lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale”, ha dichiarato Bardella al suo arrivo alla sede del partito nazionalista. Il leader degli Insoumis (ribelli, ndr), Jean-Luc Melenchon, chiede “l’esame immediato” della mozione di destituzione di Emmanuel Macron. “A seguito delle dimissioni di Sebastien Lecornu, chiediamo un esame immediato della mozione presentata da 104 deputati per la destituzione di Emmanuel Macron”, ha reagito il leader della sinistra radicale Melenchon, in un post su X.

Redazione

Ciro Cuozzo