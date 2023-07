Si avvicina alla soglia del milione di euro la cifra raccolta per i familiari del poliziotto Florian M., colui che sarebbe responsabile per la morte di Nahel, il 17enne per il quale i giovanissimi di Francia protestano e chiedono giustizia da una settimana.

Francia spaccata, dunque, finanche sulla solidarietà. Esistono, infatti, due collette parallele: una per la “maman” e la nonna di Nahel, l’altra per i familiari dell’agente. Come già ieri aveva fatto notare la nonna di Nahel, ai microfoni di un’emittente francese, i fondi raccolti in memoria dell’agente sono ingenti, assai superiori a quelli raccolti per la famiglia di Nahel: “Mi spezza il cuore vedere quel che accade”, aveva commentato la nonna del ragazzo.

Oggi, la colletta per Florian, che si svolge su Gofundme, vola verso il milione di euro. A organizzarla l’ex portavoce del Rassemblement National (estrema destra di Marine Le Pen) Jean Messiha (ora con Reconquete di Eric Zemmour). L’obiettivo iniziale, ampiamente superato, era 50mila euro.

La colletta per Nahel, invece si svolge sul sito Leetchi, dove sta raccogliendo cifre assai più basse.

