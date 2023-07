Quelle ciabattine ritrovate davanti alla grossa vasca, le ricerche e il drammatico epilogo. E’ la tragedia dei due fratellini di 6 e 7 anni morti a Manfredonia, in provincia di Foggia, dopo essere annegati all’interno di un vascone per l’irrigazione dove sarebbero accidentalmente caduti o, altra ipotesi, sarebbero entrati volontariamente per cercare refrigerio dal caldo asfissiante.

La tragedia nella tarda serata di martedì 11 luglio. “Un intervento drammatico”, così come è stato ribattezzato dai vigili del fuoco. Pompieri a lavoro per ore prima di ritrovare i cadaveri dei due fratelli di nazionalità romena annegati in un vascone profondo circa tre metri, nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia.

Nel corso delle ricerche i sommozzatori hanno trovato prima un corpo e poi un altro. I vigili del fuoco hanno lavorato con le fotocellule per cercare di illuminare la zona, molto buia.

Adesso saranno le indagini ad accertare come i due bambini – i cui genitori, che stavano riposando quando i figli si sono allontanati da casa, in contrada Fonterosa, avevano denunciato la scomparsa nel pomeriggio di ieri – siano annegati nel vascone. Vascone che si trovava a poche centinaia di metri dalla loro abitazione.

Gli investigatori della Polizia, con l’ausilio dei Vigili del fuoco, stanno facendo ulteriori indagini per accertare la dinamica dell’incidente.

