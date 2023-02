E’ di un morto e un ferito il bilancio di un incidente avvenuto in mattinata, poco prima delle 10, sulla statale 145 Sorrentina tra Gragnano e Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Sorrento, l’incidente ha coinvolto due vetture, una delle quali avrebbe invaso la corsia opposta andando a impattare frontalmente contro un’auto.

Nello scontro è morto un uomo di 60 anni, originario di Piano di Sorrento (Napoli), che era alla guida e non è riuscito ad evitare la vettura arrivata sulla sua corsia. Ferito anche l’altro automobilista, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118. Chiusa, in entrambe le direzioni, la statale sorrentina nel tratto interessato dall’incidente per permettere le indagini condotte dalla polizia stradale di Sorrento e la messa in sicurezza della zona.

Si legge in una nota dell’Anas: “Allo stato attuale le uscite obbligatorie sono istituite agli svincoli di ‘Gragnano’ e di ‘Castellammare Centro’; a seguito delle operazioni di rilievo e delle attività lo sgombero dei veicoli e di pulizia del piano viabile, per consentire il ripristino della piena circolazione”.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo