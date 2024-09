Dopo Enrico Costa, anche Mariastella Gelmini dà il suo addio ad Azione. Dopo il deputato garantista, anche la senatrice ed ex ministra ha abbandonato il partito centrista. Non è ancora certo il suo approdo in altri partiti, si era parlato prima di un ritorno in Forza Italia, frenato dalla dirigenza azzurra, e poi di un avvicinamento addirittura a Fratelli d’Italia. Per adesso però si siederà tra i senatori del gruppo misto. Il partito di Carlo Calenda perde pezzi e sembra che la slavina possa non fermarsi qui con altri esponenti di peso pronti ad abbandonare la nave, soprattutto dell’ala popolare del partito.

Fuga da Azione, Gelmini lascia il partito di Calenda

Con una nota, Gelmini ha annunciato l’addio: “Ringrazio tutta la comunità di Azione per il percorso fatto finora ma da domani il mio lavoro in Parlamento continuerà nel Gruppo Misto”. “Il mio percorso in Azione si conclude oggi. Ho avuto con Carlo Calenda un confronto sereno e leale e per quanto mi riguarda la stima e la gratitudine nei suoi confronti restano immutati, ma le scelte politiche del movimento a cui ho aderito con entusiasmo due anni fa vanno in una direzione che non posso condividere perché significativamente diversa da quella originaria” ha spiegato l’ex ministra.

Gelmini: “Non posso entrare nel campo largo alle regionali”

“Il mio disagio di questi mesi è noto e la decisione di entrare nel campo largo in un’alleanza che comprende il Movimento 5 Stelle e la sinistra di Bonelli e Fratoianni nelle tre regioni che andranno al voto in autunno, mi costringe a prendere atto con rammarico che non posso rimanere. Anche perché non provengo dalla sinistra e non intendo aderirvi adesso: ero e resto una moderata popolare e continuerò con linearità le medesime battaglie. Le legittime scelte regionali, per il contesto in cui sono maturate in particolar modo in Liguria, sono, come è di tutta evidenza, la premessa per uno spostamento di Azione verso il centrosinistra e per la costruzione di un’alleanza politica ‘contro’, cui non intendo partecipare” ha concluso.

La reazione di Azione all’addio di Gelmini

In prima battuta non c’è stata una reazione del leader di Azione, Calenda, ma l’uscita di Gelmini è stata commentata da un altro esponente del partito. Il deputato bresciano Fabrizio Benzoni ha infatti scritto su X un post: “Grazie a Mariastella Gelmini per questi due anni di lavoro insieme in Parlamento e sul territorio. I migliori auguri di Buon Lavoro per il suo futuro”.

Dopo Gelmini e Costa, anche Carfagna e Versace verso l’addio: Azione perde l’anima popolare

Prima Costa, ora Gelmini e presto, quasi sicuramente, anche Mara Carfagna e Giusy Versace. Anche le altre due parlamentari di Azione, infatti, sono date ormai in uscita dal partito di Calenda che perderebbe così i dirigenti principali provenienti dall’area popolare e che avevano abbandonato Forza Italia negli ultimi anni. L’addio di Versace sembra imminente, mentre Carfagna potrebbe pensarci ancora qualche giorno, spiegano fonti di Azione. L’avvicinamento, pur solo in maniera locale e regionale, al campo largo sembra essere stato letale per Azione. Solo due giorni fa era stato Calenda a smentire lo scenario di un abbandono da parte di Gelmini. Dichiarazioni che sono però durate poche ore.

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani