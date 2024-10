Senza casco, è salito su uno scooter rubato non appena ha intravisto una gazzella dei carabinieri ed è fuggito via. Poche centinaia di metri dopo è stato trovato a terra agonizzante dopo essersi schiantato contro un muro.

17enne fugge su scooter rubato, lo schianto e la corsa in ospedale

Nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale San Camillo, il giovane, appena 17 anni, è morto poco dopo in seguito alle gravi ferite riportate. E’ la cronaca di una tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 7 ottobre nel quartiere Ostiense a Roma.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi, il 17enne, studente incensurato, era in compagnia di un coetaneo in via di Riva Ostiense quando alla vista dei carabinieri ha deciso di salire sul motorino rubato e dileguarsi.

17enne muore su scooter rubato, la fuga dell’amico a piedi

L’amico è fuggito invece a piedi nascondendosi nelle vegetazione, lui invece è partito a velocità sostenuta alla guida dello scooter seminando i carabinieri impegnati in una inversione di marcia. Militari che poco dopo hanno ritrovato il 17enne a terra dopo lo schianto.

