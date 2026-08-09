Un’occupazione abusiva che dura da decenni, mascherata da pluralismo. È quanto abbiamo voluto raccontare nella conferenza stampa che abbiamo tenuto ieri in Viale Mazzini, dove Europa Radicale e Spazio Pubblico, insieme ad Articolo 5, hanno lanciato l’appello “Fuori i partiti dalla Rai!”, a un anno esatto dall’entrata in vigore dell’European Media Freedom Act. È un’iniziativa che denuncia una narrazione stucchevole e inveritiera: la partitocrazia che soffoca il servizio pubblico non ha un colore, ma li ha tutti. Quale che fosse la maggioranza parlamentare, la legislazione italiana, dagli albori della TV di Stato a oggi, in forme diverse, le ha sempre consegnato un potere di governo prima assoluto e poi lottizzatoriamente spartito, da posizione dominante, con le opposizioni subordinate e “disponibili”: un potere, sia chiaro, non di gestione, ma di antenna, riguardante cioè non l’amministrazione della concessionaria del servizio pubblico, ma i suoi contenuti, i suoi palinsesti e la sua informazione.

I radicali denunciano da decenni che la Rai è essenzialmente un’infrastruttura di potere, proprio perché è per statuto finalizzata alla produzione del consenso politico, come sinceramente confessò molti anni fa Bruno Vespa quando parlò della DC come del suo “editore di riferimento” e come dovrebbero anche confessare, da destra e da sinistra, tutti i protagonisti di quel grottesco bipolarismo televisivo che ha accompagnato nella Seconda Repubblica i destini del bipolarismo politico. Tra le forze di opposizione che non si sono mai prestate al gioco della lottizzazione ci sono proprio i radicali, che infatti della Rai hanno sempre denunciato i caratteri di sistema, non il colore, sempre cangiante, del potere pro tempore su quel sistema. Con il referendum del 1995 e anche in precedenza, il loro tentativo è sempre stato quello di cambiare le regole per estinguere il padronato politico sulla Rai, non di sostituire un padrone “cattivo” con un altro “buono”.

L’appello presentato punta a rimettere la libertà d’informazione al centro del dibattito pubblico e democratico del Paese. Una materia, è stato sottolineato durante l’incontro davanti alla Rai, di tale valore civile da rappresentare la vera sostanza della cittadinanza, e dunque da mettere al riparo da forme di inquinamento e condizionamento cognitivo, come quelle belliche della guerra ibrida di potenze nemiche e quelle più mediocremente propagandistiche e pubblicitarie dei piccoli e grandi “editori di riferimento” della Rai.

Da un anno, però, c’è una novità: il sistema Rai non è solo democraticamente insostenibile, ma anche giuridicamente illegale. L’articolo 5 dell’European Media Freedom Act (EMFA – Regolamento UE 2024/1083) impone infatti agli Stati membri di assicurare l’indipendenza editoriale e funzionale dei mezzi di informazione di servizio pubblico, stabilendo regole precise per la nomina e la revoca dei loro vertici. A un anno esatto dall’entrata in vigore di quel Regolamento, Europa Radicale, Spazio Pubblico e Articolo 5 hanno quindi lanciato un appello per la sua immediata attuazione. È una mobilitazione che continuerà fino a che il nostro Paese non rientrerà nella legalità.

Se da un lato il governo ha presentato nei mesi scorsi proposte che vanno in direzione esattamente opposta ai requisiti europei di autonomia e indipendenza finanziaria, dall’altro lato le opposizioni hanno depositato alcuni emendamenti, ma non sono né unite né chiare sul modo di soddisfare le condizioni poste dal Regolamento europeo. Nel frattempo, lo stallo istituzionale e la mancata nomina del Presidente della Rai continuano a bloccare i lavori della Commissione di Vigilanza, da cui i membri dell’opposizione si sono per protesta dimessi.

L’Europa ha fissato regole vincolanti: vertici nominati con procedure trasparenti e indipendenti, finanziamento stabile e pluriennale non sottoposto ai ricatti delle leggi di bilancio annuali e massima tutela dell’indipendenza editoriale. Se il Paese e le sue istituzioni non risponderanno a questo richiamo di legalità, la mobilitazione si sposterà nelle sedi comunitarie con il deposito formale del dossier di denuncia alla Commissione europea, perché proceda con l’apertura di una procedura di infrazione a norma dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Carmelo Palma e Federica Valcauda

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