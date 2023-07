E’ di 15 persone ferite, di cui nove trasportate in ospedale in codice giallo (non sarebbero in pericolo di vita), il bilancio di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 3 luglio in pieno centro storico a Cagliari, dove un furgone, senza autista, è piombato sui tavolini di un locale affollato in Corso Vittorio Emanuele. Erano da poco passate le 14 quando il mezzo pesante ha travolto, per cause in corso di accertamento ma probabilmente dovute a un guasto tecnico ad un errore umano.

Gli agenti della municipale sono al lavoro per ricostruire nei dettagli la dinamica di quanto accaduto. Al vaglio le immagini delle telecamere e le testimonianze delle persone presenti. Stando ad una prima ricostruzione, il camioncino era in sosta in piazza Yenne quando è improvvisamente partito, prendendo velocità e investendo le numerose presone presenti ai tavolini di un’attività commerciale e seminando il panico. In tanti inizialmente hanno pensato a un attentato terroristico, poi nel giro di pochi minuti l’allarme, ma non la paura, è rientrato.

Sul posto oltre a numerose ambulanza del 118 che hanno trasferito i feriti in vari ospedali della città (nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita), sono arrivati anche vigili del fuoco, carabinieri, polizia e municipale che procede nelle indagini coordinate dalla procura di Cagliari.

seguono aggiornamenti

Redazione

Ciro Cuozzo