Riparte Ciao Darwin 9 e torna alla mente la storia di Gabriele Marchetti il 17 aprile del 2019 si reca negli studi della trasmissione Ciao Darwin per partecipare al gioco Genodrome. Da allora la sua vita è cambiata per sempre. In alcune interviste Marchetti aveva dichiarato di non essere mai stato contattato da Paolo Bonolis dopo il grave incidente.

La prova del Genodrome vietata a Ciao Darwin 9

La prova è chiamata dei cilindroni e prevede di saltare da un rullo all’altro. Per renderla difficile per ciascun concorrente la struttura viene resa scivolosa. E’ stata eliminata dopo l’incidente del 2019. Da quel giorno, il 17 aprile del 2019, sono passati anni dichiara Marchetti al Corsera “Ma Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto . Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato”.

Marchetti tornato a casa oltre un anno dopo l’incidente

Durante la prova Marchetti inizia a saltare, ma quasi subito perde l’equilibrio, scivola e l’impatto sul fondo della vasca, rigida e alta un metro e nove centimetri, è tremendo. Oltre un anno ha impiegato prima di tornare a casa. Dove, a prendersi cura di lui, ci sono la moglie e il figlio. E un infermiere specializzato che tre, quattro volte a settimana lo visita a domicilio.

L’incidente del 2019 durante la prova del Genodrome

L’incidente ha provocato la paralisi di Gabriele Marchetti. Ora è stato eliminato. A sottolinearne l’assenza anche il pubblico da casa che su X (ex Twitter) sta commentando in diretta la puntata: “Capisco lo shock per quello che successe, ma il genodrome senza rulli non è la stessa cosa”, “Genodrome quasi da rifare, la perdita dei rulli si sente” sono alcuni pensieri degli utenti social.

Giulio Pinco Caracciolo