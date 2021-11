L’ufficialità tanto attesa dalla sponda rossoblù della città della Lanteerna è arrivata. Il comunicato suggella il nuovo corso: “È stato definito oggi il closing per la cessione del Genoa CFC. La holding 777 Partners è la nuova proprietaria del club più antico del calcio italiano”.

Si chiude così un’altra storica presidenza nel sempre più internazionale campionato italiano. Enrico Preziosi non è più alla guida del Genoa. Al suo posto, subentra 777 Partners, società di investimenti alternativi con sede a Miami, che rileva il 99,9% del capitale azionario dall’ormai ex patron, che rilevò la società nel 2003, salvandola dal fallimento.

Notizia nella notizia. Il nuovo presidente, che sarà il 46° nella storia del club dal 1893 ad oggi, non sarà un americano ma l’ormai notissimo professor Alberto Zangrillo, 63 anni, genovese e genoano doc, primario del San Raffaele di Milano, docente universitario, nonché medico personale di Silvio Berlusconi.

Preziosi rimarrà comunque vicino al Genoa ceduto in una operazione in cui il club è stato valutato circa 150 milioni di euro: mantenendo comunque un posto nel nuovo CdA della società, che verrà nominato a breve, oltre a un incarico più istituzionale, in accordo con 777 Partners, per tenere i rapporti con la Lega, forte della sua trentennale esperienza nel mondo del calcio.

La trattativa, avviata nella primavera scorsa, aveva poi avuto un’accelerazione in estate: il 23 settembre scorso era stato dato l’annuncio dell’acquisizione della proprietà da parte della società americana, in vista del closing odierno. Intanto a Pegli, sede del quartier generale del Genoa, prosegue il lavoro di Shevchenko in vista del debutto in campionato contro la Roma di domenica prossima.

IL COMUNICATO — “Da oggi 777 Partners è proprietaria del Genoa – si legge sulla nota pubblicata dalla nuova proprietà rossoblù, che prosegue – È stato definito oggi il closing per la cessione del Genoa CFC. La holding 777 Partners è la nuova proprietaria del club più antico del calcio italiano. Il Professor Alberto Zangrillo ha fatto il suo ingresso nel consiglio d’amministrazione del Club ed è il nuovo Presidente”.

