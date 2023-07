Novità in vista per l’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Tutti i dettagli naturalmente non sono ancora noti, ma pare che ci saranno delle modifiche sostanziali nella scelta del cast. Riflettori puntati soprattutto sulla scelta dei nuovi opinionisti.

Aspetto, questo, che di recente ha generato un certo clamore sui social network. Molti fan del programma speravano di rivedere Sonia Bruganelli e Orietta Berti accanto ad Alfonso Signorini, ormai storico conduttore. Ma le cose non stanno così: girano nuovi nomi che dovrebbero andare a sostituire entrambe le amate opinioniste.

Chi prenderà il posto di Orietta Berti, dunque? Nessuna certezza, tuttavia si fa insistentemente il nome di Emanuele Filiberto, Inoltre, negli ultimi giorni, ha iniziato a circolare un altro nome, sempre proveniente dal mondo della musica, come la Berti.

Si tratterebbe, infatti, di Katia Ricciarelli, famosa cantante italiana. L’artista, nella sesta edizione dello show, fu una concorrente e, in passato, prese parte anche a La Fattoria. Il che la renderebbe un’opinionista avvezza ai meccanismi dello show.

L’altro nome cui si fa riferimento, in queste ore, è quello di Paola Barale, che andrebbe ad affiancare Ricciarelli ed a sostituire Bruganelli.

Ai fan, ora, non resta che attendere le conferme ufficiali sul nuovo cast.

Cristina Cucciniello