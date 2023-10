Un uomo armato è entrato in un ufficio postale e si è barricato dentro, prendendo diversi ostaggi. Sta succedendo in Giappone, nella città di Warabi, centro dell’area metropolitana della Capitale del Paese. Le autorità della città hanno comunicato lo sviluppo della vicenda: “Verso le 14.15 di oggi, una persona ha preso degli ostaggi e si è barricata in un ufficio postale nella zona Chuo-5 della città di Warabi. Sembra essere in possesso di quella che sembra essere una pistola” si legge sul loro sito web.

L’intervento della polizia

La polizia è intervenuta nell’area, nella prefettura di Saitama, facendo evacuare circa 300 residenti. Non si conosce ancora il numero degli ostaggi presi, secondo alcuni media locali ci dovrebbero essere almeno una decina di impiegati all’interno dell’ufficio postale. L’uomo potrebbe avere con sè anche del kerosene.

Come riporta il giornale Yomiuri, prima di entrare nell’ufficio, l’uomo potrebbe aver sparato ad almeno due persone nell’Ospedale Todachuo di Toda. Un dottore di circa 40 anni e un paziente di circa 60 anni sono stati feriti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani