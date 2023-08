Oggi, 26 agosto, è la Giornata Internazionale del Cane, un’occasione speciale per celebrare i nostri amici a quattro zampe, compagni fedeli e inseparabili.

L’idea di questa giornata è nata negli Stati Uniti nel 2004, su iniziativa di Colleen Paige, esperta di cani e fondatrice di numerose organizzazioni per la tutela degli animali. La data del 26 agosto è stata scelta in modo simbolico, poiché è quella in cui Paige ha adottato il suo primo cane, Buddy, all’età di 10 anni.

Ogni anno, in tutto il mondo, milioni di persone festeggiano i loro cani con attività speciali ma anche quotidiane e di routine, come passeggiate, giochi e coccole. È un’occasione per ricordare l’importanza di questi animali nelle nostre vite, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del benessere e della tutela degli animali.

I cani sono compagni di vita indispensabili, che ci offrono amore, compagnia e sostegno incondizionato. Sono fedeli amici, sempre pronti a giocare e a farci divertire. Ci insegnano l’importanza della socializzazione e dell’esercizio fisico. Sono anche ottimi animali da compagnia per i bambini, che imparano a prendersene cura e a sviluppare un senso di responsabilità.

Inoltre, i cani svolgono un ruolo importante nella società. Sono utilizzati nelle forze dell’ordine, nei servizi di soccorso e nelle terapie assistite dagli animali. Aiutano a salvare vite umane, a trovare persone scomparse e a migliorare la qualità della vita di chi soffre di disabilità o di malattie.

La Giornata Internazionale del Cane è un’occasione per ricordare tutti questi aspetti e per ringraziare i nostri amici a quattro zampe per tutto quello che fanno per noi.

Ecco alcuni consigli per festeggiare la Giornata Internazionale del Cane:

Passeggia nel parco con il tuo cane.

Gioca con il tuo cane al parco o in giardino.

Fai una passeggiata in montagna o al mare con il tuo cane.

Porta il tuo cane al parco acquatico.

Dona cibo o denaro ad un’associazione che si occupa di tutela degli animali.

Fai volontariato in un canile o in un rifugio.

Adottiamo un cane dal canile.

Redazione

© Riproduzione riservata

