Un siparietto esilarante tra una giornalista e il comico Giovanni Cacioppo. Durante l’intervista l’attore si accorge del misunderstanding ma non dice nulla e cita alcuni dei film di “Aldo, Giovanni e Giacomo” incalzato dalle domande della donna. Una reazione ironica e allo stesso tempo molto educata di Cacioppo che non mette in imbarazzo la giornalista evitando di segnalarle l’errore.

