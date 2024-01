I comici Stefano Rapone e Saverio Raimondo hanno intervistato il mentalista Giucas Casella nel corso di Robinson Pop Up. Casella ha raccontato vari aneddoti tra cui il viaggio in aereo con Diego Armando Maradona e Silvio Berlusconi in cui “successe di tutto”, la spinta di Maurisa Laurito prima di un’esibizione e l’aiuto della figlia di Mussolini, Edda Ciano.

La figlia di Benito Mussolini e la crociera sull’Achille Lauro

Giucas Casella ha cominciato la sua carriera anche grazie alla figlia del Duce, Edda Ciano ovvero la primogenita di Benito Mussolini e Rachele Guidi. “Non abbiamo mai parlato del padre di lei, io l’ho conosciuta in crociera sull’Achille Lauro. Mi diceva Giucas, dopo il buffè di mezzanotte quando queste babbione vanno a dormire tu mi porti in discoteca. Si divertiva, era pazzesca.” ha dichiarato Giucas ai comici di Robinson Pop Up.

L’esibizione di Giucas Casella dove si è sentito male: tre metri sotto terra

Giucas Casella parla dell’esperimento in cui si è sentito male. “Mi facevo mettere tre metri sotto terra e dopo mezz’ora mi dovevano portare fuori soltanto che quella volta ho perso la concentrazione e quindi mi hanno tirato fuori prima. Poi però in Grecia ho fatto 30 metri di carboni ardenti e ho vinto il Guinness dei primati.

Mara Venier mi fece togliere il Guinness dei primati

E a proposito del Guinnes dei primati Giucas Casella continua a raccontare quell’esperienza. “Solo che mi hanno tolto il Guinness World Record perché gli ultimi metri mi sono bruciato così io arrivo in Italia per fare Domica In e Mara Venier ha scoperto questa cosa e mi ha fatto perdere il Guinnes World Record”.

Giucas Casella e la spinta di Maurisa Laurito: “Avevo uno spillone in gola poi l’emorragia”

Giucas Casella rivela “Ho fatto il viaggio in aereo con Berlusconi”. Giucas ricorda quando ha fatto Fantastico dove si è esibito in un’esibizione particolare. In quell’occasione dietro le quinte Maurisa Laurito l’avrebbe accidentalmente colpito facendogli perdere la concentrazione. “Nel momento in cui sono andato in scena con uno spillone in gola e Pippo Baudo mi ha tolto lo spillone dalla gola è uscito parecchio sangue, un’emorragia”.

Il viaggio in aereo “dove successe di tutto” con Silvio Berlusconi e Maradona

Dopo quell’incidente Giucas Casella è stato letteralmente cacciato dalla Rai. “Ho volato in aereo con Silvio Berlusconi e c’era anche Diego Armando Maradona. Era un volo da Roma a Milano perché dovevamo partecipare al programma Odience. Su quel volo successe di tutto. Ogni tanto oggi parlo con Silvio Berlusconi e mi dice che sta benissimo. Non gli ho chiesto che tempo fa.”

