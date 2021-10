Ainett Stephens è tra i protagonisti del reality show Grande Fratello Vip. Lo show è partito il 13 settembre 2021 e per il terzo anno consecutivo è condotto da Alfonso Signorini. Stephens è diventata famosa in Italia come la “Gatta Nera”: valletta dal fisico statuario del quiz-show del Mercante in Fiera. Personaggio sorridente, molto presente sui social, appassionata di musica e di ballo, solare ma che alle spalle ha passato spesso difficile se non drammatico. La lunga gavetta dal Venezuela, la scomparsa nel nulla della madre e di una sorella, il figlio che soffre di disturbo dello spettro autistico. Oggi vive a Marbella, in Spagna. È spesso per lavoro in Italia. Si prende cura del figlio Christopher.

La showgirl è nata nel 1982 a Ciudad Guayana. Prima di arrivare in Italia il concorso di bellezza Miss Venezuela nel 2000, dove arriva in semifinale; posa per un calendario i cui ricavi vengono destinati alle popolazioni dell’Amazzonia; sfila come modella di intimo e acquista fama in tutto il Sudamerica. Arriva in Italia nei primi anni Zero e si iscrive a Scienze della Comunicazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. Dopo alcune collaborazioni in tv e un calendario per Fox Uomo esplode nel ruolo della Gatta Nera nel quiz-preserale condotto da Pino Insegno su Italia 1.

Arriva un altro calendario per Controcampo e quindi le partecipazioni alle trasmissioni Azzardo, Circo Massimo Show, La tintoria, Saturday Night Live from Milano, Ciao Darwin, il Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo, Mercante in Fiera YOUNG, Matricole & Meteore, Chiambretti Night, Circo Estate, Quelli che il calcio, Chiambretti Supermarket. Del 2011 la sua incursione come attrice nel film Amici Miei – Come tutto ebbe inizio, diretto da Neri Parenti.

Il disturbo del figlio Christopher

Stephens ha sposato nel settembre 2015 l’imprenditore Nicola Radici, dopo nove anni di fidanzamento. I due si sono lasciati. Hanno avuto un figlio insieme, Christopher, nato il 27 ottobre 2015. “Dopo un controllo abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere”, ha raccontato la showgirl in una lunga intervista a Verissimo. Da quella diagnosi la decisione di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per qualche tempo. “Questa esperienza mi ha cambiato la vita. I primi mesi sono stata molto male, ma dopo, grazie anche alla preghiera, ho deciso di andare avanti. Mio figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa. Mi auguro di vederlo crescere e di riuscire a sviluppare al meglio, insieme a lui, le sue capacità”.

Il giallo della sorella e della madre scomparse

Oltre al dramma del figlio, per il quale la showgirl combatte ogni giorno, una ferita è ancora aperta nella vita di Ainett Stephnes: la madre e la sorella sono scomparse nel nulla nel 2004. Nessuna traccia. Un mistero. Dai contorni anche truculenti: potrebbero essere state uccise, perfino bruciate. “Facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad – ha raccontato sempre a Verissimo – dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine. Abbiamo fatto di tutto per ritrovarle – ha continuato – Credo molto in Dio e sono quasi certa che le rincontrerò. Non penso sia un addio definitivo”.

