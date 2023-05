Fernando Alonso cede la pole position a Max Verstappen per 84 millesimi di secondo al GP di Montecarlo. Due piloti straordinari. In coda arriva la Ferrari, seconda fila grazie al terzo tempo di Charles Leclerc (+0.106) che precede Esteban Ocon, a sorpresa autore del quarto tempo con la Alpine.

A rischio però penalizzazione è il ferrarista, tutto per aver ostacolato nel tunnel Lando Norris che era lanciato nel suo giro veloce. L’altro ferrarista Carlos Sainz deve accontentarsi della terza fila e chiude le qualifiche a 265 millesimi da Verstappen e sulla griglia sarà affiancato da Lewis Hamilton (+0.360) .

All’ultimo giro di giostra, il campione del mondo olandese si è ripreso quello che in fondo era suo: la pole per il GP di Monaco. Vestappen ha dovuto sudare fino all’ultimo minuto. Tutto è pronto per domani e per una ottantesima edizione del GP di Monaco da brividi.

