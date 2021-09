La vita di un giovane camionista di 33 anni è cambiata in pochi secondi. E grazie a un Gratta e Vinci, proprio nei giorni in cui in tutta Italia si parlava del caso del “cosiddetto” tabaccaio di Napoli, accusato di essere fuggito con il tagliando vincente di una donna pensionata da 500mila euro. Solo che l’autotrasportatore, di euro, ne ha vinti cinque milioni.

È successo a Corsico, in provincia di Milano. Il 33enne è nato e cresciuto in provincia di Torino. La vincita monstre si è verificata in una ricevitoria in via Caboto, vicino alla banca Intesa San Paolo. Il 33enne ha raccontato che proprio la mattina del giorno in cui la sua vita è cambiata era dovuto andare presso la filiale per sbrigare delle commissioni.

Uscendo dall’istituto è passato in ricevitoria. Due pacchetti di sigarette, e un tagliando da 20 euro del nuovo “100 X”. Ha grattato e ha vinto. Cinque milioni di euro, che ha già incassato nei giorni scorsi, a quanto ha fatto sapere.

Il camionista ha sempre lavorato con viaggi tra Francia, Svizzera e Spagna. Ha detto di aver dato una parte dei soldi della vincita alla madre e un’altra parte al figlio più piccolo. E infine ha fatto anche una donazione al centro animali non convenzionali di un paese della provincia del capoluogo piemontese. E non si è mica fermato: sta continuando a lavorare.

