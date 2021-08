Pozzuoli e il quartiere di Monterusciello piangono la scomparsa di Giovanni Cacciuttolo, imprenditore poco più che 30enne che ha perso la vita nella giornata di sabato 28 agosto in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto lungo l’Asse Mediano, nella zona di Villa Literno (Caserta).

Secondo una prima, parziale, ricostruzione, il giovane imprenditore era alla guida di un’auto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un camion. Un impatto violentissimo quello con il mezzo pesante e nonostante i soccorsi non c’è stato nulla da fare.

In corso le indagini delle forze dell’ordine per cristallizzare la dinamica dell’incidente mortale ed accertare eventuali responsabilità.

Dolore e sgomento nel comune flegreo dove Giovanni, conosciuto anche come Bobo‘, gestiva un pub e un centro scommesse. Numerosi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia. “Era un imprenditore dal cuore d’oro che ha fatto tante azioni benefiche”.

