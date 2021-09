Terribile incidente questa mattina sull’autostrada A4 Padova-Venezia, in direzione Milano. Lo scontro tra un autocarro e una bisarca, al chilometro 317, poco prima delle 8:00, nel tratto compreso tra il bivio con la A57 e quello con la A13 in corrispondenza dello svincolo per l’Area di Servizio Arino Ovest. Ferito gravemente il conducente della bisarca, trasportato in ospedale a Padova. Code e rallentamenti.

Sul posto sono intervenuti la Polstrada, i Vigili del Fuoco, il Suem-118, il Soccorso Meccanico e il Personale di Concessioni Autostradali Venete coordinato dal Centro Operativo di Mestre. I pompieri sono intervenuti con due automezzi tra cui l’autogrù e sette operatori.

L’incidente ha causato 11 chilometri di coda, ancora in aumento, in direzione Milano sia in A4 che in A57. Rallentamenti anche sulla carreggiata opposta, in direzione Trieste. I rallentamenti anche a causa delle operazioni di soccorso, sgombero e pulizia del manto stradale.

Il conducente della bisarca, come scrive l’Ansa, è rimasto incastrato nella cabina guida. È stato trasferito in codice rosso in ospedale. È in gravi condizioni. Illeso invece l’autista del camion coinvolto nello scontro. Il tir trasportava cereali. Parte del carico è andato disperso sull’asfalto ricoprendo il manto stradale nei pressi dello schianto.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

