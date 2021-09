Incidente tragico quello che si è verificato in mattinata a Cambiago, in provincia di Milano. Un uomo è morto carbonizzato dopo uno scontro che ha coinvolto un tir e un’automobile. La vittima era alla guida del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti, secondo quanto riferisce l’Areu, l’elisoccorso, un’automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 10:30. I due mezzi si sono scontrati a un incrocio e il camion ha subito preso fuoco. Le generalità della vittima non sono state rese ancora note dalle autorità. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco.

Il cadavere è stato estratto dalle lamiere e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La donna 44enne alla guida dell’automobile ha invece riportato un trauma toracico ed è stato trasportato in Codice Giallo all’ospedale di Vimercate. Le sue condizioni, come riporta l’Ansa, non sarebbero gravi. Si indaga per chiarire la dinamica dello scontro.

