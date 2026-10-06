L’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, ha accusato «membri dei media d’élite» di partecipare a una moderna «calunnia del sangue» contro Israele. Lo ha fatto intervenendo nel dibattito sul suo libro La nuova accusa del sangue. La genesi del moderno antisemitismo, al centro dell’incontro che si è svolto ieri a Roma nella Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva. L’appuntamento, promosso dal senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, in collaborazione con Il Riformista, che ha pubblicato il pamphlet, ha riunito esponenti della diplomazia, della politica, del giornalismo, della cultura e dell’associazionismo italiano.

La riflessione di Leiter parte da un’antica accusa: la «calunnia del sangue», il mito antisemita secondo cui gli ebrei avrebbero utilizzato il sangue di bambini cristiani nei propri rituali. Nel suo libro, l’ambasciatore analizza la trasformazione di quel paradigma e la sua sopravvivenza nel linguaggio politico e mediatico contemporaneo. Secondo Leiter, una parte dell’informazione internazionale avrebbe contribuito a riproporre, in forme nuove, schemi di demonizzazione dello Stato ebraico. Da qui l’accusa rivolta ai «media d’élite», chiamati in causa per il ruolo che avrebbero avuto nella costruzione di una narrazione fortemente ostile a Israele. Un tema che, dopo il 7 ottobre, ha assunto una particolare centralità nel dibattito internazionale: distinguere la critica legittima alle scelte di un governo dalla delegittimazione dello Stato ebraico e individuare i meccanismi attraverso i quali stereotipi antichi possono riemergere sotto forme contemporanee. Nel corso dell’incontro sono intervenuti, tra gli altri, l’ambasciatore d’Israele in Italia, Jonathan Peled, e la vicepresidente dell’Ucei, Monique Sasson. Al confronto hanno partecipato anche l’advisor dell’ambasciatore Leiter, Roi Berger, i giornalisti Claudio Velardi, Aldo Torchiaro e Fiamma Nirenstein, lo storico Ernesto Galli della Loggia, lo psicanalista David Meghnagi, la giurista Olimpia Galiberti, la podcaster Bonnie Rose, il console onorario d’Israele Marco Carrai e Benedetto Sacerdoti, già portavoce del Forum delle Famiglie degli Ostaggi.

Per l’associazionismo italiano a sostegno di Israele sono intervenuti Cristina Franco, dell’associazione Italia-Israele di Savona, e Bruno Spinazzola, di Chenabura-Sardos pro Israele. A moderare l’incontro è stato Matteo Angioli, segretario generale del Global Committee for the Rule of Law – Marco Pannella. Il libro di Leiter propone dunque una lettura dell’antisemitismo contemporaneo come fenomeno capace di mutare linguaggio e strumenti senza necessariamente abbandonare i propri meccanismi originari. Una tesi che ieri, a Roma, ha alimentato un confronto particolarmente ampio sul rapporto tra informazione, propaganda, pregiudizio antiebraico e legittimità della critica a Israele.

L’Ambasciatore Yechiel Leiter

Yechiel Leiter non è soltanto l’ambasciatore di Israele a Washington. È uno degli uomini più visionari e sofisticati che Benjamin Netanyahu abbia mai avuto a disposizione nella costruzione della strategia politica e internazionale di Israele. Un intellettuale prestato alla politica, un diplomatico con la testa dello stratega e, prima ancora, un uomo animato da una profonda vocazione religiosa. Nato negli Stati Uniti, emigrato in Israele a 18 anni, Leiter ha studiato per diventare rabbino, ha ricevuto l’ordinazione rabbinica e ha poi affiancato agli studi religiosi quelli di filosofia politica e relazioni internazionali. È stato consigliere di Ariel Sharon e capo dello staff di Netanyahu quando quest’ultimo era ministro delle Finanze. Dal gennaio 2025 rappresenta Israele nella capitale americana, probabilmente nel momento più delicato della sua storia recente.

Ma la biografia di Leiter è anche una storia familiare segnata dal sacrificio. Il figlio maggiore, Moshe Yedidya Leiter, maggiore della riserva e comandante di compagnia, è caduto a Gaza il 10 novembre 2023, poco più di un mese dopo il 7 ottobre. Aveva 39 anni, sei figli e una formazione da medico. E appena dieci giorni fa un altro figlio, Neria Leiter, riservista dell’Idf, è rimasto gravemente ferito in un attacco con un’automobile a un checkpoint sulla Route 443. Ha subito un delicato intervento al cervello e le sue condizioni sono rimaste molto gravi. Leiter è rientrato immediatamente in Israele dagli Stati Uniti. È anche attraverso questa storia personale che Leiter interpreta oggi la missione di Israele: con la fede del rabbino, la lucidità dello stratega e il dolore di un padre.

Terzi e Nirenstein: «Contro Israele un’aggressione ideologica e culturale»

Non è soltanto una guerra quella che si combatte intorno a Israele. È anche una battaglia di narrazioni, nella quale l’antisemitismo rischia di tornare a essere uno strumento di manipolazione politica. È questo il filo conduttore dell’intervento del senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, che invita a guardare oltre il giudizio sulle singole scelte del governo israeliano e a interrogarsi sulla natura della campagna internazionale contro Israele. Il punto, per Terzi, è documentare le «immense e odiose disparità di trattamento» riservate allo Stato ebraico e, più in generale, al mondo ebraico. Una disparità che, sostiene, emerge dal confronto tra fatti, dati e circostanze e che non può essere spiegata semplicemente con il dibattito sulle operazioni militari israeliane, sulla loro proporzionalità o sulle responsabilità del governo di Gerusalemme. «Questo libro vuole chiarire, attraverso il confronto dei dati, dei fatti e delle circostanze, le immense disparità di trattamento a danno della nazione di Israele e del mondo internazionale dell’ebraismo», ha affermato Terzi. La questione, secondo il senatore, è comprendere il sistema nel quale vengono costruite e diffuse determinate rappresentazioni del conflitto. In particolare quella di Israele come unico responsabile della tragedia palestinese, fino alla definizione delle operazioni israeliane come un progetto deliberato di «genocidio del popolo palestinese», di affamamento della popolazione e di annientamento dei palestinesi.

Una narrazione che, nella lettura di Terzi, rischia di cancellare dal quadro le responsabilità del terrorismo e di trasformare il conflitto in una rappresentazione manichea, nella quale Israele diventa l’unico colpevole e le responsabilità delle organizzazioni terroristiche vengono marginalizzate o relativizzate. Ma il ragionamento del senatore va oltre il Medio Oriente. Per Terzi, dietro questa dinamica esiste una più ampia «aggressione totale, ideologica e culturale» contro l’Occidente e contro i suoi valori. L’antisemitismo sarebbe uno degli strumenti attraverso i quali questa offensiva viene condotta. Il bersaglio, dunque, non sarebbe soltanto Israele come Stato. Sarebbero anche l’identità ebraica, la sua presenza internazionale e quel sistema di valori occidentali fondato, secondo Terzi, sulla democrazia, sulla libertà e sul rispetto della dignità della persona. Coincidente, l’opinione di una Fiamma Nirenstein tanto combattiva quanto misurata, precisa. Nel suo intervento calibra le parole, partendo dalla necessità di recuperare la memoria storica e di trasporla sul presente. “Vogliono eliminare gli ebrei dalle competizioni sportive. Poi dalla mostra del cinema. Poi dai programmi di scambio universitari. Vogliono, degli ebrei, l’eliminazione. La Shoah, in altri termini”, taglia corto Nirenstein. Che poi accende i fari sul palestinismo: sulla gigantesca portata del trend del momento per cui ogni moda, ogni tendenza si piega a Gaza. Alla Palestina. «Le file di persone, anche ingenue, anche in buona fede che si mettono in fila per guardare Naza, ci dicono che c’è un problema di massa».

Il direttore del Riformista, Claudio Velardi, punta ai giornali, alle élite che si sono consegnate ai pro-Pal con le mani in alto. “Direttori di giornali che pubblicano i dati di Hamas come fossero dell’Istat. Rettori che autorizzano le aule occupate e benedicono la Flotilla: una parte della crisi di autorevolezza e di credibilità di università e media è dovuta plasticamente a loro”. «Il nostro patrimonio culturale viene da Israele, quando parlano di diritti, di genocidio, non lo sanno ma sono costretti a ricorrere a un lessico che la civiltà occidentale deve all’ebraismo. Così come oggi deve moltissimo a Israele».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro