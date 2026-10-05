A tre anni dal 7 ottobre, Il Riformista chiama a una riflessione pubblica sull’antisemitismo, sulla memoria e sulle conseguenze di quella giornata che ha segnato profondamente Israele e il Medio Oriente. L’appuntamento è per lunedì 5 ottobre alle ore 10, nella Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, in piazza della Minerva 38, a Roma, nella cornice istituzionale del Senato della Repubblica.

Sarà un’occasione per conoscere da vicino il lavoro dell’ambasciatore Yechiel Leiter, autore de La nuova accusa del sangue, il pamphlet pubblicato in Italia da Il Riformista. Ma anche per salutare Jonathan Peled, ambasciatore d’Israele in Italia, al termine del suo mandato diplomatico nel nostro Paese. L’iniziativa nasce su impulso del senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, che aprirà i lavori. Peled interverrà alla vigilia della conclusione del proprio incarico a Roma, in un momento che assume dunque anche il significato di un saluto pubblico. Con lui e Leiter, Claudio Velardi, direttore de Il Riformista, porterà nel confronto la prospettiva del quotidiano che ha pubblicato il pamphlet e promosso l’iniziativa. Il tavolo riunirà competenze e sensibilità differenti.

Ci saranno Fiamma Nirenstein, editorialista de Il Giornale e JNS e senior scholar JCFA; Bonnie Rose, autrice del podcast cristiano «L’aquila in volo»; Roi Berger, advisor dell’ambasciatore d’Israele negli Stati Uniti; lo storico ed editorialista del Corriere della Sera Ernesto Galli Della Loggia. Interverranno inoltre Cristina Franco, avvocato e presidente dell’Associazione Italia-Israele di Savona; Marco Carrai, console onorario di Israele; Monique Sasson, vicepresidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane; lo psicanalista e autore David Meghnagi; Olimpia Galiberti, giurista e fondatrice di Politics. Porterà la propria testimonianza Benedetto Sacerdoti, già portavoce del Forum Famiglie degli Ostaggi, impegnato nella mobilitazione per la liberazione degli israeliani coinvolti nella vicenda degli ostaggi. Saranno presenti anche Bruno Spinazzola, direttore dell’Associazione Chenàbura Sardos pro Israele, e Aldo Torchiaro, editorialista de Il Riformista, che interverrà sui temi dell’informazione, di Israele e dell’antisemitismo.

A moderare sarà Matteo Angioli, segretario generale del Global Committee for the Rule of Law «Marco Pannella». Un confronto che mette dunque insieme diplomazia, giornalismo, storia, diritto, cultura e testimonianza civile per interrogarsi sul significato del 7 ottobre e sulla persistenza dell’antisemitismo nelle sue forme contemporanee.

Dopo l’appuntamento al Senato, il racconto del 7 ottobre arriverà anche in televisione. La sera di lunedì 5 ottobre, alle 23.25 su Canale 5, è prevista la trasmissione del reportage We Will Dance Again, con Tony Capuozzo e Paolo Mieli, presentato da Nicola Porro. Un ulteriore momento per riportare al centro dell’attenzione le immagini e le testimonianze legate al 7 ottobre.

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Eleonora Tiribocchi