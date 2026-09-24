Giovanni Orsina, storico e politologo, è professore ordinario di Storia contemporanea e direttore del Dipartimento di Scienze Politiche della Luiss. Nel suo nuovo libro, Controrivoluzione, racconta la trasformazione delle democrazie occidentali.

È ancora il tempo del populismo?

«Sarà populismo ancora a lungo. A tal punto che forse questa categoria vale la pena buttarla. Il termine dava un senso di eccezionalità al fenomeno, lo presentava come un’anomalia. Ma nel momento in cui il fenomeno diventa ordinario, quasi universale, come fai a continuare a chiamarlo populismo? È il new normal. Ha più senso a questo punto parlare di trasformazione della democrazia o di nuove forme di democrazia».

Dunque non siamo davanti a una parentesi politica ma a una trasformazione più profonda?

«Siamo dentro a una trasformazione epocale. Le mutazioni interne alla democrazia liberale sono collegate alla perdita di centralità dell’Occidente. E questo è un processo secolare, se possiamo datare l’inizio dell’egemonia occidentale alla scoperta dell’America. Adesso è questa posizione che sta venendo erosa».

Una mutazione genetica della politica occidentale?

«Prima di tutto una mutazione genetica dell’ordine mondiale. Ma una trasformazione di questa portata non può che mettere sotto una pressione immensa la democrazia liberale e può preludere anche a una mutazione genetica della politica occidentale».

Quindi non dobbiamo aspettarci la fine del populismo, ma populismi differenti?

«Esattamente. Dovremo cominciare a ragionare del susseguirsi di cicli, non immaginare semplicemente un’uscita dal populismo. Le sfide epocali sono quelle che definiscono la nostra epoca; le risposte, invece, sono cicliche. Possiamo quindi avere ondate successive di fenomeni politici nuovi, ma generati dalle medesime sfide. C’è un sostrato profondo sopra il quale si producono risposte differenti».

Oggi vediamo crescere nuovi estremismi e nuove formazioni radicali. Ma quando i populisti arrivano al governo cambiano pelle?

«Se le sfide sono epocali, non possono che generare molta frustrazione e molta rabbia. E produrre una pressante richiesta di soluzioni. Ma poiché la crisi è profonda, le soluzioni scarseggiano: sono complesse, lente e difficili. Mentre le opinioni pubbliche sono sempre più impazienti, chiedono moltissimo alla politica e non sono disposte ad accettare che alcune sfide non abbiano una risposta immediata».

Vale anche per la perdita di centralità economica dell’Occidente?

«Certo. Se perdi una posizione di egemonia che dura da secoli, devi aspettarti qualche conseguenza sulla qualità della vita. Noi occidentali siamo cresciuti con tutte le calorie che volevamo, il riscaldamento, le automobili, Internet. Provate adesso a dirci che tutto questo potrebbe diventare più faticoso, più difficile o più scarso. È evidente che si producano frustrazione e rabbia».

Ed è lì che arriva il populista con la soluzione semplice.

«Sì. Chi vince le elezioni offrendo soluzioni semplicistiche, o anche semplicemente promettendo soluzioni, una volta al governo scopre di non poterle fornire. A quel punto il bluff viene svelato e si apre lo spazio per qualcuno di nuovo che promette nuovamente di risolvere tutto. È un ciclo».

Quando si interrompe?

«Quando gli elettori comprendono che alcuni problemi non sono risolvibili come era stato loro promesso. In parte lo stanno già capendo. Il problema è che la loro risposta, per ora, non consiste necessariamente nel tornare a votare partiti più responsabili. Molto spesso smettono semplicemente di votare: gli abbonati al bluff, quando scoprono di esserlo, disdicono l’abbonamento».

Torna con forza l’antisemitismo. È possibile considerarlo come una delle facce più oscure del populismo?

«Dentro l’antisemitismo ci sono sfaccettature diverse: oggi ne è parte consistente una componente geopolitica legata a Israele, nella quale l’antisemitismo può diventare antioccidentalismo. Se intendiamo il populismo come un modo di ragionare che postula l’esistenza di un popolo omogeneo, allora l’antisemitismo può farne parte: gli antisemiti vedono l’ebreo storicamente come “l’altro”, colui che rompe quell’omogeneità. Nell’antisemitismo nazista – se vogliamo considerare il nazismo una forma di populismo – il Volk doveva essere omogeneo e l’ebreo diventava il potenziale traditore interno. In astratto, quindi, antisemitismo e populismo possono essere collegati proprio attraverso la nozione di omogeneità del popolo».

Ma oggi lo schema è diventato più complicato.

«Molto più complicato. Esiste un antisemitismo di sinistra legato all’antioccidentalismo e all’anticapitalismo. Qui il tema non è più l’omogeneità del popolo, ma l’idea che gli ebrei facciano parte di un sistema di dominio da scardinare, letto sul versante capitalistico oppure su quello occidentale. Certamente oggi esistono forme di estremismo populista di sinistra che giocano moltissimo sull’antisionismo e nelle quali l’antisionismo non di rado sfuma nell’antisemitismo».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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