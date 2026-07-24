Bisogna riconoscere il male senza ridurlo a una conseguenza di un trauma o dei rapporti di potere. È questo il monito di “Democrazie e culti della morte. Israele, Hamas e il futuro dell’Occidente”, il saggio di Douglas Murray pubblicato da Guerini e Associati con una prefazione di Corrado Ocone, filosofo, intellettuale ed editorialista. Un libro che nasce dai reportage, dalle interviste e dai viaggi compiuti dall’autore in Israele dopo il 7 ottobre 2023 e indaga le conseguenze e le radici culturali del rapido deterioramento della solidarietà verso lo Stato ebraico. Murray mostra infatti come, mentre si contavano ancora i morti e gli ostaggi del terrorismo islamista, nelle piazze e nelle università occidentali il dibattito si spostava già dai crimini di Hamas alle responsabilità israeliane. Da qui la domanda che attraversa il volume: perché una parte dell’Occidente ha reagito con maggiore durezza alla risposta israeliana che al massacro che l’aveva provocata?

La risposta di Murray è anzitutto culturale. Da una parte vi sarebbero società fondate sulla tutela della vita individuale; dall’altra movimenti che trasformano la morte in uno strumento politico e religioso. Nella sua prefazione Ocone individua il centro del libro proprio nella visione attribuita al movimento jihadista per cui «noi amiamo la morte più di quanto voi amiate la vita». Per Murray, questa formula esprime tutta l’asimmetria morale tra le due parti in gioco e che l’Occidente fatica a riconoscere.

Il bersaglio polemico del saggio di Murray sono soprattutto università, intellettuali e attivisti accusati di aver sostituito una visione morale dell’esistenza con un ipocrita relativismo. Una tendenza per cui ogni violenza viene spiegata come risposta all’oppressione e ogni carnefice ricollocato nel ruolo della vittima. L’attacco gratuito e feroce a Israele diventa così il capro espiatorio e il bersaglio perfetto su cui proiettare colpe antiche e mai elaborate come colonialismo, razzismo e pulizie etniche, sperando – tramite questo smemorato umanitarismo – di assolvere il proprio passato. Ancora una volta gli occidentali contro sé stessi.

La parte più forte del libro resta però quella testimoniale. Le pagine dedicate alle vittime, agli ostaggi e alla gioia esibita dagli attentatori rendono difficile sottrarsi alla realtà dei fatti. Più problematica è invece la tendenza a irrigidire il conflitto in una contrapposizione assoluta tra democrazie della vita e culture della morte. Con il rischio, come osserva Ocone, di trasformare differenze politiche e religiose in destini immutabili. E in questo non mancano parzialità e dogmatismi da parte dell’autore.

Ciononostante, l’opera pone delle domande decisive: una democrazia può sopravvivere se non crede più nella legittimità della propria difesa? Israele diventa allora il luogo in cui l’Occidente incontra i fantasmi del passato e le sfide che l’illusione della fine della storia e del woke credevano di archiviare. Ne risulta un saggio polemico e divisivo, ma capace di incrinare molte formule consolatorie, riuscendo a mostrare come di fronte al nichilismo interno e ai culti della morte esterni, il futuro dell’Occidente dipende ancora dalla capacità di scegliere la vita.

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Francesco Subiaco