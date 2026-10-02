A tre anni dal 7 ottobre, Il Riformista chiama tutti a una riflessione aperta. Sarà un’occasione straordinaria e unica per conoscere da vicino il lavoro dell’ambasciatore Yechiel Leiter, autore de La nuova accusa del sangue, il pamphlet pubblicato in Italia da Il Riformista.

E sarà anche l’occasione per salutare l’ambasciatore d’Israele in Italia Jonathan Peled, al termine del suo mandato diplomatico nel nostro Paese. L’appuntamento è per lunedì 5 ottobre alle ore 10, nella Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva, in piazza della Minerva 38, a Roma. Una sede prestigiosa, nella cornice istituzionale del Senato della Repubblica, scelta per un confronto che vuole mettere insieme diplomazia, giornalismo, cultura, diritto e testimonianza civile. L’iniziativa nasce su iniziativa del senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato della Repubblica, che aprirà i lavori.

Jonathan Peled, ambasciatore d’Israele in Italia, interverrà in un momento particolarmente significativo, alla vigilia della conclusione del suo incarico diplomatico a Roma. Sarà anche un’occasione per rivolgergli un saluto pubblico. Con loro ci sarà Claudio Velardi, direttore de Il Riformista, che porterà nel dibattito la prospettiva del quotidiano che ha pubblicato in Italia il pamphlet di Leiter e promosso l’iniziativa. Interverrà Fiamma Nirenstein, editorialista de Il Giornale e JNS e senior scholar JCFA, giornalista e analista da anni impegnata sui temi dell’antisemitismo, di Israele e del Medio Oriente.

Ci sarà Bonnie Rose, autrice del podcast cristiano «L’aquila in volo», con una testimonianza legata al rapporto tra cultura cristiana, Israele e contrasto all’antisemitismo. Parteciperà Roi Berger, advisor dell’ambasciatore d’Israele negli Stati Uniti, che porterà l’esperienza maturata nell’ambito diplomatico e nei rapporti internazionali di Israele. Al tavolo anche Ernesto Galli Della Loggia, editorialista del Corriere della Sera e storico, che offrirà una lettura storica e culturale del fenomeno dell’antisemitismo e delle sue trasformazioni nel mondo contemporaneo. Interverrà Cristina Franco, avvocato e presidente dell’Associazione Italia-Israele di Savona, espressione dell’associazionismo impegnato nella promozione dei rapporti tra Italia e Israele. Ci sarà Marco Carrai, console onorario di Israele, che porterà il proprio contributo sul terreno delle relazioni istituzionali e dei rapporti tra Italia e Israele. Tra gli ospiti Monique Sasson, vicepresidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che rappresenterà la voce dell’ebraismo italiano nel confronto sull’antisemitismo e sulle conseguenze del 7 ottobre.

Interverrà David Meghnagi, psicanalista e autore, con una riflessione affidata agli strumenti della psicanalisi, della memoria e dell’analisi culturale. Sarà presente Olimpia Galiberti, giurista e fondatrice di Politics, che contribuirà al dibattito con una prospettiva giuridica e civile sui temi affrontati dall’incontro. Porterà la propria testimonianza Benedetto Sacerdoti, già portavoce del Forum Famiglie degli Ostaggi, impegnato nella mobilitazione per la liberazione degli israeliani ancora coinvolti nella vicenda degli ostaggi. Interverrà inoltre Bruno Spinazzola, direttore dell’Associazione Chenàbura Sardos pro Israele, realtà associativa impegnata nella diffusione della conoscenza di Israele e nel rafforzamento dei rapporti con l’Italia. Tra i relatori anche Aldo Torchiaro, de Il Riformista, che parteciperà al confronto portando l’esperienza giornalistica del quotidiano sui temi dell’informazione, di Israele e dell’antisemitismo.

A moderare l’incontro sarà Matteo Angioli, segretario generale del Global Committee for the Rule of Law «Marco Pannella», che accompagnerà il confronto tra i diversi protagonisti della mattinata. Un appuntamento, dunque, che mette insieme voci diverse e competenze differenti, con l’obiettivo di aprire una discussione pubblica sul significato del 7 ottobre, sulla persistenza dell’antisemitismo e sulle nuove forme attraverso cui l’antica accusa del sangue torna a manifestarsi nel dibattito contemporaneo.

Per partecipare è necessario accreditarsi scrivendo a matteo.angioli@senato.it.

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Eleonora Tiribocchi