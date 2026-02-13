C’è qualcosa di profondamente comico – se non fosse tragicamente rivelatore – nell’idea di dover mettere le mutande all’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci per mandarlo in onda nella sigla delle Olimpiadi invernali.

Si dirà: lo impone il regolamento del Comitato Olimpico Internazionale, che vieta contenuti sessuali espliciti. Ma davvero un disegno anatomico rinascimentale rientra nella stessa categoria di un contenuto pornografico? Se così fosse, dovremmo coprire mezzo patrimonio dei musei europei con pratici adesivi. “Attenzione: statua potenzialmente scandalosa”. La storia non è nuova. Già nel Cinquecento Daniele da Volterra fu incaricato di dipingere braghe sui nudi michelangioleschi nella Cappella Sistina. Fu soprannominato “il Braghettone”. Oggi non abbiamo più pennelli e affreschi, ma Photoshop e montaggi televisivi.

Il simbolo universale dell’armonia tra corpo e cosmo, improvvisamente colpito da un attacco di pudore digitale. Non un fulmine, non un restauro maldestro: un colpo di mouse. Leonardo, che nel 1490 studiava proporzioni e anatomia con rigore scientifico, probabilmente non immaginava che cinque secoli dopo qualcuno avrebbe considerato “contenuto sessuale esplicito” il suo disegno. Eppure eccoci qui: il cerchio perfetto, il quadrato perfetto, e nel mezzo un piccolo vuoto strategico. Un Rinascimento “family friendly”. Le Olimpiadi celebrano il corpo atletico in ogni sua forma: muscoli, sudore, potenza, velocità. Atleti in pantaloncini microscopici che corrono davanti a miliardi di spettatori. Ma guai a quel centimetro quadrato di carta del Quattrocento. Quello sì che turba.

Il principio, però, resta identico: se il corpo mette a disagio, si copre. O si cancella. E non è solo questione maschile. Anche la Nascita di Venere di Sandro Botticelli è stata “vestita” per esigenze pubblicitarie. Venere, uscita nuda dalle acque per secoli senza scandalizzare nessuno, improvvisamente colta da freddo promozionale e coperta con un abito digitale. Evidentemente l’aria del marketing è più rigida di quella del Mar Tirreno. Qualcuno ha ipotizzato che la rimozione dei genitali maschili possa essere stata un gesto di inclusività. Ma l’Uomo Vitruviano non è un manifesto di maschilismo: è uno studio sulle proporzioni ideali ispirato a Vitruvio. Se volessimo essere davvero inclusivi, forse dovremmo affiancargli una figura femminile equivalente, non amputarlo. L’uguaglianza per sottrazione non è mai stata una grande idea.

La verità è che viviamo in un’epoca ipersensibile e iperconnessa. Il timore non è tanto l’immagine in sé, quanto la reazione social. Il tweet indignato, il post scandalizzato, l’hashtag polemico. Meglio prevenire che curare: via quel dettaglio, e nessuno potrà protestare. O quasi. Forse il punto non è la nudità, ma la nostra difficoltà a distinguere tra arte e pornografia, tra anatomia e allusione. Il Rinascimento vedeva nel corpo umano un riflesso dell’ordine cosmico. Noi vediamo un possibile problema di palinsesto. Chissà cosa direbbe Leonardo davanti a questa prudenza contemporanea. Forse prenderebbe appunti. Forse disegnerebbe un nuovo studio: l’Uomo Postmoderno, inscritto in un cerchio, in un quadrato… e in una comoda area pixelata.

Nel frattempo, il capolavoro resta lì, intatto nella sua versione originale. Senza mutande. Senza scandalo. Con la serenità di chi ha attraversato cinque secoli di guerre, rivoluzioni e restauri, e ora sopravvive anche alla censura digitale. Perché il Rinascimento, alla fine, non ha bisogno di slip olimpici per restare immortale.