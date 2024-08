Un gesto da squadra, da famiglia verso la guida, il capitano, che sta affrontando la battaglia più difficile, quella per la vita. E’ da brividi il video dei giocatori del club svedese Kalmar AIK FK, che milita nei dilettanti, ch si sono rasati i capelli per mostrare il loro sostegno a Markus Herman, il capitano della squadra che da mesi lotta contro il cancro.

Un gesto immortalato in un video, diventato in poco tempo virale sui social, dalle immagini commoventi. Nel filmato si vede il capitano entrare nello spogliatoio, si guarda intorno e vede tutti i compagni di squadra rasati a zero. La sua reazione è da brividi: Herman scoppia in lacrime, si copre il volto con le mani e viene abbracciato dai compagni.

In precedenza i compagni di squadra avevano immortalato il gesto in un video, piazzandosi davanti alla telecamera e tagliandosi tutti i capelli.

Redazione

Ciro Cuozzo