Il centrodestra è alla guida del Paese. Dovrà dimostrare di essere all’altezza del compito, mettendo in campo cultura di governo, e dovrà avviare, nel campo dei diritti, una fase nuova.

Le prime mosse del premier Meloni, con un buon posizionamento internazionale e con scelte economiche apprezzate a Bruxelles e che non hanno stravolto l’agenda Draghi, lasciano presagire i migliori auspici.

Nel campo dei diritti c’è qualcosa da rodare ancora. Il premier non ha avuto il tempo di dedicarsi a questi temi ma è evidente che è campo che, prima o poi, dovrà arare. C’è una sfida culturale da affrontare e lei, più di tutti, ha interesse alla costruzione di una proposta radicata nella storia e proiettata nel futuro.

Il centrodestra non deve rinnegare i suoi valori ma non può essere quello dei Malan di turno, con la omosessualità definita abominio, non può essere quello di certa Lega che immagina contributi economici per chi si sposa in Chiesa. E’ il tempo di costruire il centrodestra dei diritti.

In questa direzione le ultime dichiarazioni di Luca Zaia, governatore del Veneto ed apprezzato leader leghista, vanno nella direzione giusta. Ha auspicato, sui temi etici, una rivoluzione per il Carroccio e per la intera coalizione. Ha suggerito di superare l’approccio ideologico su alcune questioni, il fine vite e l’omosessualità fra questi. Per Luca Zaia è un errore lasciare il tema dei diritti alle sinistre.

Ha indicato un metodo e proposto, di fatto, agli esponenti della maggioranza di evitare posizionamenti antistorici, incapaci di parlare alle generazioni più giovani. “E’ sbagliato attardarsi in battaglie di retroguardia che fanno perdere energia. Viceversa, la politica deve garantire le libertà dei cittadini e non limitarle” è la sintesi, assolutamente condivisibile, del suo ragionamento.

Zaia non ha rinnegato i valori del centrodestra ma indicato una traiettoria nuova. Un avviso, consiglio sarebbe la parola più adatta perché non c’è stata polemica nella sua analisi, a Salvini, più interno dunque al movimento, ed uno alla Meloni.

Il premier ha cultura politica ed esperienza per aprire. Nel suo centrodestra, che non dovrà rinnegherà valori o inseguire la demagogia dei tempi, può esserci spazio per chi intende allargare la sfera dei diritti e garantire le libertà personali. Per farlo non è necessario inseguire l’agenda della sinistra radical chi, piacere alle sinistre più vecchie o, peggio, avviare crociate contro la Chiesa.

La strada è quella del dialogo, dell’approccio concreto e non ideologico, è quella che garantisce a chi non ha quello che altri hanno, è quella che costruisce opportunità senza minare la tenuta delle conquiste cementate nella società. E’ quella che si convince di una cosa: estendere diritti non è distruggerne altri. La sfida è partita.

L’universo laico e riformista, con i suoi uomini e le sue battaglie, che non si è consegnato alla sinistra, può avere cittadinanza in una destra europea e può contribuire alla elaborazione di una proposta rinnovata nel campo dei diritti.

Gaetano Amatruda Giornalista professionista, ha scritto per ‘Il Socialista Lab’, per ‘Il Pezzo Impertinte’. Ha lavorato alla Presidenza del Consiglio e come Portavoce in Campania. È social media manager ed appassionato di campagne elettorali.

© Riproduzione riservata

Gaetano Amatruda