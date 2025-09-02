Sarà stato l’orario mattutino a confondere Marco Franzelli, esperto giornalista sportivo ed ex direttore di Rai Sport. Fatto sta che l’informazione offerta dal Tg1 Mattina Estate è già diventata virale sui social. Nell’approfondimento sportivo si è parlato prima della vittoria di Sinner su Bublik e del derby italiano con Musetti nei quarti di finale degli Us Open, poi spazio al calciomercato e ai colpi dell’ultima giornata.

Qui Franzelli parte con una premessa incoraggiante sugli ultimi acquisti (“Me li sono segnati diligentemente perché sono tanti”) poi però gli appunti si rivelano sbagliati e il (dis)servizio Rai è cosa fatta. Si va da “Elmaz” acquistato dal Napoli al focus sulle due milanesi.

Dall’Inter “si aspettavano di più, ha preso un attaccante, Akanji, svizzero che arriva dal Manchester City”. In realtà Manuel Akanji è un difensore arrivato dopo la partenza di Pavard. Ma è su Rabiot, centrocampisita francese che il Milan ha riportato in Italia dopo l’anno trascorso a Marsiglia, che il calciomercato diventa sempre più fanta: “Il Milan ha concluso l’affare con Rabiot un difensore che sa muoversi su vari fronti della difesa andando verso il centrocampo”.

Ciro Cuozzo