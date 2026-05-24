Lo dicono i numeri: l’intelligenza artificiale non è solo il grande Babau, sempre in agguato per influenzare menti e coscienze, ma una vera opportunità di sviluppo per l’economia europea. È un volano che può spingere addirittura i mercati a crescere del +457% in 5 anni. È il dato più eclatante emerso dalla Ai Week 2026 di Milano.

In questi giorni hanno risposto alla chiamata più di 700 speaker internazionali su 17 palchi, con decine di migliaia di partecipanti tra manager e imprenditori, in rappresentanza del 40% del fatturato continentale e con la partecipazione di Commissione europea e Governo italiano. Il messaggio è chiaro: se c’è una strada attraverso cui il sistema Europa può ritrovare competitività rispetto a giganti globali come USA e soprattutto Cina, questa sta nella capacità di cogliere adesso, senza pregiudizi, la sfida. Una recente proiezione pubblicata da Grand View Research rivela che nel vecchio continente il mercato può crescere del +33,2% l’anno fino al 2030, e passare dai 56,7 miliardi di euro del 2025, ai 316,3 miliardi entro un quinquennio, con un tasso di incremento annuale composto (CAGR) del +33,2%. I settori che presentano le maggiori prospettive di sviluppo sono la pubblicità, il settore marketing e media, che hanno registrato la quota maggiore di fatturato, pari al 17,4%.

Con l’impiego dell’AI vola anche la sanità, per la quale si prevede il tasso di crescita annuale più elevato, pari al +40% fino al 2030. Qui l’innovazione lascia un segno tangibile nella capacità di aggregazione dei dati sanitari, nei dispositivi biometrici indossabili, nelle scansioni di imaging medico, oltre che sull’adozione di nuove tecnologie per contrastare la carenza di operatori sanitari. Il messaggio più deciso che giunge da tutti gli esperti presenti alla AI week è che, in questo scenario, una sempre maggiore divulgazione di una seria cultura dell’intelligenza artificiale possa essere un vettore strategico di crescita. L’Europa e l’Italia presentano ancora enormi margini di miglioramento: dalle competenze alla conoscenza, dall’impiego delle tecnologie alla loro padronanza. Ma occorre una seria capacità di divulgare, sia verso il tessuto produttivo che verso la popolazione in generale. Serve una conoscenza dell’Intelligenza artificiale che vada oltre la demonizzazione e, al contempo, l’entusiastica e acritica accettazione. E dunque chi pensa a un futuro alla Terminator si metta l’anima in pace. La prospettiva più probabile sarà quella di un benessere più diffuso e consapevole.

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Stefano Bettera