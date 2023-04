Il vento soffia forte su tutta Italia già da lunedì 3 aprile. La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per le forti raffiche di vento in 12 regioni tra cui Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Da martedì 4 aprile arriveranno anche i temporali a cominciare da Sicilia e Calabria. Con questo inizio di settimana, come sarà la Pasqua e la Pasquetta 2023?

Secondo le previsioni de IlMeteo.it, la settimana di Pasqua sarà accompagnata da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Allerta gialla per Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata e Puglia. Un intensa ondata di maltempo provocata da un ciclone che porta con se vento forte, pioggia e neve fino a quote molto basse per la stagione, accompagnato da un radicale abbassamento di temperature. Per la Primavera gli italiani dovranno aspettare ancora un po’.

Temporali soprattutto al centro-Sud, saranno accompagnate da raffiche di vento di Bora e Grecale. Prevista anche neve sugli Appennini con fiocchi fin verso i 900/1000 metri di quota su Abruzzo e zone interne di Lazio, Molise, Puglia e Basilicata. Un evento molto raro ad Aprile. Al Nord il tempo sembrerà più stabile e soleggiato ma non mancherà il freddo. Dal 5 aprile sono previste anche gelate sulle pianure del Nord e sul versante adriatico. Di giorno poi il clima si addolcirà, grazie al maggiore soleggiamento.

Secondo le previsioni la situazione andrà avanti fino a Pasqua e Pasquetta: secondo gli ultimissimi aggiornamenti, entrambe le giornate potrebbero risultare incerte, a causa dell’ingresso di aria più fredda in quota che destabilizzerebbe non poco l’atmosfera provocando i classici temporali pomeridiani. La situazione va dunque monitorata anche se non lascia troppe speranze di miglioramento soprattutto al Centro-Sud.

