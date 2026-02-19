C’è un equivoco: l’idea che le startup nascano per rottura, per discontinuità radicale con ciò che c’era prima. È una narrazione potente, ma parziale. Il Nordest — e il Veneto in particolare — ha costruito il proprio miracolo economico su caratteristiche precise: il radicamento territoriale, la rete familiare e comunitaria come infrastruttura di fiducia, la capacità di trasformare il saper fare artigiano in produzione industrialetto. Sono esattamente i tratti che oggi, nel mondo post-pandemico della frammentazione delle catene globali, tornano ad avere un valore strategico enorme.

Pensiamo a cosa significa fare innovazione in un territorio dove la manifattura avanzata non è un concetto astratto ma la realtà quotidiana di migliaia di imprese. Dove l’agrifood non è un settore tra i tanti ma il cuore di un’identità culturale. Dove il rapporto tra università e tessuto produttivo — pensiamo a Padova — ha una densità che poche città italiane possono vantare. Un esempio che vale più di mille ragionamenti teorici è MeggyCare, la startup padovana fondata da tre trentenni che in questo numero di Spritz raccontiamo attraverso la voce della sua fondatrice. MeggyCare è la prima piattaforma italiana dedicata al social freezing: accompagna le donne nel percorso di crioconservazione degli ovociti Non è una startup che parla di intelligenza artificiale o di blockchain. Parla di vita, di famiglia. E lo fa con il pragmatismo e la concretezza che sono il marchio di fabbrica dell’imprenditoria veneta.

Ecco, è questo il punto. Il Veneto ha bisogno di riconoscere che la propria tradizione imprenditoriale — quella capacità di partire da un bisogno concreto e costruirci attorno un’impresa — è già, in sé, una forma di innovazione. Serve però il coraggio di applicarla a territori nuovi: la salute femminile, la transizione energetica, l’agritech, la silver economy. E serve una politica regionale che costruisca le connessioni.

