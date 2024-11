E’ da qualche giorno che a Capri una misteriosa donna si aggira sull’isola coprendosi il volto con le proprie mani. La donna, apparentemente di nazionalità asiatica, vagherebbe sull’isola senza una meta fissa. A riportare la notizia e CapriPost.it. A colpire l’attenzione di turisti e residenti è il gesto della donna che appena vede qualcuno si porta le mani al volto per avere una sorta di maschera.

La donna, fanno sapere le forze dell’ordine, sarebbe una persona che ha richiesto asilo politico e che nei prossimi giorni dovrebbe essere convocata negli uffici dell’immigrazione. Con se ha solo uno zaino e le sue giornate le trascorre in vari angoli dell’isola e saltuariamente si reca a Napoli per poi fare nuovamente ritorno a Capri. Molti hanno cercato di avvicinarsi alla donna per offrirgli solidarietà e tranquillizzarla. Il gesto di portarsi le mani al volto è sintomatico di qualche timore che la donna ha verso il mondo esterno.

Sui social, nel frattempo. si è scatenata una gara di solidarietà. “Ma nessuno può fermarla e parlargli per vedere cosa gli è successo?” si domanda Giuseppina. E ancora Giuseppe ci offre qualche informazione in più “la donna non va avanti e indietro da Napoli tutti i giorni. In alcune occasioni sono le forze dell’ordine l’hanno “invitata” a ripartire o l’hanno imbarcata per Napoli e lei è tornata a Capri il giorno dopo. Paga regolarmente il biglietto di viaggio“. Il mistero è fitto anche sulle disponibilità economiche che la donna potrebbe avere e soprattutto per la scelta di Capri.

