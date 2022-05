C’è vita su Marte? Non è più la domanda più gettonata in queste ore che si stanno ponendo appassionati di astronomia, fissati con la fantascienza e fan di Guerre Stellari, semplici internauti colpiti da una foto. Quella di una fessura che sembra una porta, scattata dal rover (robot in esplorazione) Curiosity sul Pianeta Rosso. È esploso un caso, durato qualche giorno, immediatamente chiarito da esperti e scienziati ma che comunque ha scatenato la fascinazione e l’ironia per lo scatto. Meme e ipotesi da Guerre Stellari. In tempi di complottismi e teorie strampalate è il minimo.

Il rover Curiosity è atterrato nel cratere Gale su Marte nell’agosto del 2012. Ha percorso da allora oltre 27 chilometri in oltre 3.400 giorni marziani o “sol”. E sul Pianeta Rosso si continuano a fare così scoperte rilevanti. A inizio maggio la sonda Insight della Nasa ha rilevato il sisma più forte mai registrato su un pianeta diverso dalla terra, di magnitudo 5. Gli scienziati cinesi del National Space Science Center della Chinese Academy of Sciences, grazie al rover Zhurong, hanno scoperto recentemente prove relative alla presenza di acqua e di minerali idratati sul Pianeta Rosso. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science Advances.

Il mistero della porta è cominciato con le fotografie della Mast Camera di Curiosity distribuite dalla Nasa lo scorso 7 maggio. In una di queste, in bianco e nero, si vede una conformazione rocciosa che ricorda una porta: una fessura verticale con quello che sembra perfino un architrave. Qualcosa di simile all’ingresso di alcuni tipi di tomba nelle antiche civiltà terrestri. È partita subito una serrata – e anche fantasiosa e goliardica tramite i meme – speculazione sui social network.

No @MarsCuriosity *hasn’t* found a “secret door” on Mars leading to a martian chamber, tomb or shopping mall. It’s just a fracture in the ancient rock, barely big enough for a cat to squeeze through. You can even see the back if you zoom in. NASA/JPL-Caltech/MSSS/fredk/S Atkinson pic.twitter.com/JEVWxgn93f

— Stuart Atkinson (@mars_stu) May 14, 2022