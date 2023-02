Misura un metro e mezzo di diametro, è perfettamente tonda ed è di color marrone-arancio. E’ stata avvistata all’improvviso sulla spiaggia di Enshu nella città di Hamamatsu, sulla costa del Pacifico in Giappone. Ma nessuno sa dire che cosa sia e da dove sia arrivata. Né tantomeno perché sia lì. Un mistero che sta facendo il giro del mondo scatenando sul web le congetture più incredibili. E nemmeno le autorità sanno dire di cosa si tratti: hanno ammesso di non avere idea di che cosa sia, ma hanno chiarito che non sta per esplodere.

Secondo quanto riportato dal Guardian, la prima ad avvistare la misteriosa palla è stata una donna locale che stava passeggiando sulla spiaggia al mattino. Era sulla riva, a pochi metri dall’acqua. Così è scattata l’allerta: subito la zona è stata chiusa e sono stati fatti intervenire gli artificieri. In un primo momento le autorità hanno pensato che potesse trattarsi di un ordigno, timori subito esclusi dagli esperti che hanno utilizzato la tecnologia a raggi X per esaminare l’interno della sfera scoprendo che è cava. La polizia ha iniziato a ispezionare la palla, che è marrone-arancio con quelle che sembrano macchie più scure di ruggine. A guardarlo sembra quasi un pianeta. L’area è stata isolata, le fotografie sono state inviate alle forze di autodifesa giapponesi e alla guardia costiera per un ulteriore esame.

Un uomo del posto ha sostenuto di non capire perché all’improvviso la palla sia finita al centro dell’attenzione: “È lì da un mese”, ha affermato, “ho provato a spingerla, ma non si muove”. Certo è che dopo il caso dei misteriosi palloni spia cinesi l’attenzione verso oggetti di questo tipo è alta. Nel caso specifico però non sembrano esserci indicazioni di un legame con le attività di spionaggio della Cina o della Corea del nord. La notizia del ritrovamento ha dato vita ad una serie di congetture sui social. C’è chi ha dato libero sfogo alla fantasia ipotizzando che si tratti di una delle ‘Sfere del Drago’ del fortunato cartone animato giapponese Dragon Ball. Qualcun altro ha pensato a un ufo o ad oggetti extraterrestri non meglio identificati. Ma anche chi ha preferito mantenere i piedi per terra e più semplicemente far notare la presenza di due maniglie rialzate sulla superficie della sfera, che indicano che l’oggetto può essere agganciato, e potrebbe trattarsi di una boa di ormeggio finita alla deriva.

