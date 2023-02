Non rappresenta una minaccia per le persone a terra e vola oltre, al di sopra, del traffico aereo. Il pallone aerostato spia che sta sorvolando i cieli del Montana, negli Stati Uniti, ha comunque fatto partire l’allarme: una sorta di spy story da Guerra Fredda, quando i palloni spia erano molto usati, mentre il Segretario di Stato Antony Blinken si appresta a partire per Pechino, il Pentagono comunica che c’è “alta probabilità” che si tratti di un velivolo cinese e ha contattato l’ambasciata a Washington. Il Presidente USA Joe Biden avrebbe chiesto di abbatterlo, decisione esclusa per non rischiare di danneggiare persone o cose a terra.

Secondo i funzionari del Pentagono l’obiettivo del pallone spia era quello di raccogliere informazioni. Il velivolo è irto di occhi e orecchi elettronici. È stato avvistato da un paio di giorni da quando è entrato nello spazio aereo statunitense. Sorvolava il Montana dove gli Stati Uniti hanno alcune delle loro basi nucleari. Per precauzione, mercoledì scorso, sono stati sospesi i voli dall’aeroporto Logan di Billings. Altro fattore nella decisione di non abbattere il velivolo: non sembrava raccogliere informazioni che non potessero essere raccolte dai satelliti.

A sconsigliare l’abbattimento ipotizzato con caccia F22 il segretario della Difesa Lloyd Austin e il generale Mark Milley, capo dello stato maggiore congiunto. In Montana si trova una delle tre basi americane con missili nucleari. Blinken arriverà domenica in Cina per colloqui ad altissimmo livello, anche con il Presidente cinese Xi Jinping: sarà il primo Segretario di Stato da sei anni e il primo ministro del governo di Biden ad avere un faccia a faccia con il Presidente cinese. Biden e Xi si sono incontrati a Bali a novembre, al G20. Secondo il deputato repubblicano Tom Cotton Blinken dovrebbe cancellare il viaggio in risposta alla provocazione.

“Il pallone sta viaggiando a un’altitudine ben al di sopra del traffico aereo commerciale e non rappresenta una minaccia militare o fisica per le persone a terra“, ha dichiarato il Pentagono. “Negli ultimi anni sono stati osservati casi di questo tipo, attività dei palloni aerostatici. Una volta individuato il pallone, il governo statunitense ha agito immediatamente per proteggere la raccolta di informazioni sensibili“. Le immagini che stanno facendo il giro del mondo sono state registrate a Billings da un privato cittadino di nome Chase Doak, ignaro di cosa stia riprendendo ma sicuro che non si trattasse della luna. L’agenzia Reuters ha ripreso e diffuso il video senza però specificare con certezza si tratti del pallone spia di cui parla il Pentagono.

Qualora dovesse essere confermata la proprietà cinese del velivolo si tratterebbe di un gesto clamoroso da parte di Pechino, anche per via della sua evidenza. E anche perché in Canada si sta monitorando una situazione simile. Stesso sospetto. “È stato rilevato un pallone di sorveglianza ad alta quota e i suoi movimenti sono attivamente monitorati dal North American Aerospace Defense Command Norad”, ha affermato la difesa nazionale in una nota. “I canadesi sono al sicuro e stiamo adottando misure per garantire la sicurezza dello spazio aereo, compreso il monitoraggio di un potenziale secondo incidente”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte