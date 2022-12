Pavel Antov è stato ritrovato in una pozza di sangue. Era un deputato russo, di 65 anni, ed era stato critico nei confronti dell'”operazione speciale” lanciata dal Presidente russo Vladimir Putin in Ucraina. È morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un hotel nel distretto di Rayagada, nello Stato indiano di Odisha. Secondo Ria Novosti, che cita l’emittente locale Ndtv, l’uomo era caduto in uno stato di depressione per la morte improvvisa dell’amico e compagno di viaggio Vladimir Bydanov.

Antov era in India per festeggiare il suo 65esimo compleanno. È stato ritrovato all’esterno dell’hotel sabato 24 dicembre, ha fatto sapere la polizia. Faceva parte di un gruppo di quattro turisti russi che, con la loro guida Jitendra Singh, avevano fatto il check-in nell’hotel della città di Rayagada mercoledì scorso. Bydanov era stato ritrovato due giorni prima privo di sensi nella sua stanza al primo piano dell’hotel con alcune bottiglie di vino vuote intorno a lui. All’ospedale era stato dichiarato morto.

Anche Bydanov, come l’amico, era critico verso il Presidente russo, secondo quanto scrive Lapresse. Antov, deputato dell’assemblea legislativa della regione di Vladimir, a circa 200 chilometri da Mosca, avrebbe secondo notizie di agenzia recentemente inviato un messaggio in cui criticava come “terroristici” gli attacchi russi all’Ucraina, ma in seguito aveva ritirato la dichiarazione. Faceva parte di Russia Unita, partito dello stesso Putin. Aveva studiato da psichiatra a San Pietroburgo ma era diventato un imprenditore nel campo della carne, insaccati e salumi, e mecenate di opere d’arte.

Il console generale russo a Calcutta, Alexei Idamkin, ha affermato che l’ambasciata di Mosca e la polizia indiana non vedono nulla di sospetto nella morte dei due russi. Lo riporta Ria Novosti che aggiunge che l’indagine sulla morte di Bydanov è terminata e il suo corpo è già stato cremato. Nonostante le dichiarazioni i media non hanno mancato di accostare le due morti ad altri casi di cittadini russi più o meno influenti deceduti in circostanze misteriose o quantomeno controverse negli ultimi mesi, soprattutto dopo l’inizio dell’invasione in Ucraina partita lo scorso febbraio.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

