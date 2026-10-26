Un taxi, un messaggio alla fidanzata e poi nessuna traccia. Marcello Roveda, 43 anni, street artist milanese conosciuto come Hello Marte, è scomparso a Ibiza il 28 settembre, durante il primo giorno di una vacanza che avrebbe dovuto trascorrere con la compagna e alcuni amici. Da quasi un mese la famiglia attende notizie, mentre le ricerche della polizia spagnola non hanno ancora portato a risultati pubblicamente comunicati. Gli ultimi momenti conosciuti dell’artista risalgono a una corsa in taxi nella zona di avenida Vuit d’Agost, a Ibiza città. Prima di partire aveva scritto alla compagna Federica annunciandole che stava per raggiungerla. Non è mai arrivato. Amici e connazionali hanno cominciato ad affiggere manifesti per le strade dell’isola, offrendo anche una ricompensa economica a chi possa contribuire al suo ritrovamento. La ricostruzione delle ultime ore è affidata soprattutto alla testimonianza della fidanzata. Come riporta il Corriere della Sera, Roveda era arrivato sull’isola per trascorrere una settimana di vacanza quando, nella notte tra il 28 e il 29 settembre, si sono perse le sue tracce. Secondo quanto riferito dalla donna al quotidiano spagnolo Periódico de Ibiza y Formentera, l’artista era salito su un taxi e le aveva inviato un messaggio per avvisarla che stava arrivando. Da quel momento non avrebbe più risposto. La compagna ha raccontato che gli investigatori le avrebbero comunicato di disporre delle immagini del taxi e di informazioni sull’ultima connessione del telefono cellulare, senza però fornire ulteriori dettagli. Non sono stati resi pubblici né il contenuto delle registrazioni né il luogo in cui il dispositivo avrebbe effettuato l’ultimo collegamento.

Con il passare delle settimane la preoccupazione dei familiari è aumentata. Al Periódico de Ibiza y Formentera, Federica ha spiegato di continuare a chiedere aggiornamenti senza ottenere informazioni decisive. “Continuo a insistere, ma non abbiamo nessuna novità“, ha dichiarato, aggiungendo che la famiglia segue quotidianamente gli sviluppi nella speranza di chiarire quanto accaduto. La donna è rientrata in Italia, ma sta valutando di tornare a Ibiza per partecipare direttamente alle ricerche. Nel frattempo può contare sull’aiuto di alcuni connazionali presenti sull’isola, impegnati nella distribuzione di volantini e nell’affissione di manifesti. Dopo oltre venti giorni senza risposte, Federica ha espresso anche una dura critica alla gestione della vicenda, dichiarando al quotidiano locale di ritenere inefficace il sistema delle ricerche. I manifesti diffusi a Ibiza riportano una descrizione dettagliata dello scomparso. Roveda è alto circa un metro e 75, pesa approssimativamente 78 chilogrammi, porta abitualmente un berretto con visiera e presenta una grande cicatrice rotonda sul braccio sinistro, poco sotto il gomito. Al momento della scomparsa, secondo le informazioni diffuse dalla stampa locale, indossava una maglietta rosa e un berretto nero. L’artista è inoltre diabetico, circostanza che accresce le preoccupazioni dei familiari per le sue condizioni di salute. Gli appelli invitano chiunque disponga di informazioni a rivolgersi alla Polizia nazionale spagnola o ai servizi di emergenza. La ricompensa annunciata sui manifesti non è stata quantificata pubblicamente.

Nato a Milano nel 1982 e legato artisticamente a Rozzano, Marcello Roveda aveva cominciato a dipingere graffiti nel 1996. Dal 2011 aveva trasformato i viaggi in una componente stabile della propria attività, partecipando a festival internazionali e realizzando opere su commissione. Con il nome Hello Marte aveva lavorato in oltre quaranta Paesi e quattro continenti, sviluppando uno stile personale denominato Caipirinha Style, caratterizzato da prospettive, ombre ed effetti tridimensionali. Nel suo percorso figurano tre partecipazioni ad Art Basel Miami, la Biennale di street art di San Paolo e un murale realizzato nel 2019 a Dakar, sul muro di cinta dell’ambasciata italiana, insieme all’artista senegalese Docta. L’opera, dedicata all’amicizia tra Italia e Senegal, è stata documentata anche dal Ministero degli Esteri. A Milano e nell’hinterland l’artista ha lasciato numerosi lavori. A Rozzano ha realizzato un omaggio a Diego Armando Maradona sulla saracinesca di un’attività commerciale, un murale in via Franchi Maggi e la decorazione della facciata del Centro civico di piazza Foglia, trasformata nel 2021 con grandi alberi dipinti. La sua attività comprende inoltre collaborazioni con aziende e marchi della moda, del design e della comunicazione. Nel portfolio figurano lavori per sedi di Google e Iliad a Milano, interventi in tre stazioni della metropolitana di Copenaghen e progetti per diversi marchi. Roveda riferisce anche una collaborazione con Epic Records, etichetta del gruppo Sony Music, per un videoclip del rapper statunitense Future.

I primi appelli pubblici sono comparsi sui media delle Baleari all’inizio di ottobre. L’8 ottobre La Voz de Ibiza ha segnalato la scomparsa, mentre nei giorni successivi il Periódico de Ibiza y Formentera ha pubblicato la descrizione dell’artista e le testimonianze della compagna. Il 21 ottobre amici e cittadini italiani presenti sull’isola hanno iniziato ad affiggere i manifesti con la fotografia di Roveda. Il giorno seguente la Polizia nazionale ha confermato alla stampa locale che le indagini erano ancora in corso, senza comunicare progressi. Il 23 ottobre anche l’emittente pubblica delle Baleari IB3 ha dedicato un servizio alla vicenda, a venticinque giorni dalla scomparsa. A quasi un mese da quella notte, non esiste ancora una ricostruzione ufficiale delle ultime ore dell’artista. Non è stato chiarito dove il taxi lo abbia condotto, se abbia raggiunto una destinazione diversa da quella prevista o che cosa sia accaduto dopo l’ultimo messaggio. Le autorità non hanno comunicato elementi che consentano di stabilire le cause della scomparsa. Per la famiglia restano l’attesa, gli appelli e la speranza che qualcuno possa fornire un’informazione utile. Per chi conosce Hello Marte attraverso i suoi murales, sparsi in decine di Paesi, il nome dell’artista è ora legato a un luogo preciso: Ibiza, dove il 28 settembre è iniziata una scomparsa ancora senza risposta.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio