Michele Noschese, dj producer napoletano di 35 anni, è morto nella notte tra venerdì e sabato a Ibiza in circostanze ancora da chiarire. Ad annunciare la scomparsa di Godzi, il nome d’arte di Noschese, sono diverse pagine social di musica elettronica e techno oltre ai numerosi commenti di amici e conoscenti che nelle ultime 48 ore hanno riservato messaggi per l’artista partenopeo che da anni viveva a Ibiza ma si esibiva anche in diverse città d’Europa (Londra, Parigi, Barcellona) e degli Stati Uniti.

Cosa abbia provocato il decesso di Noschese è oggetto di accertamenti da parte delle autorità di Ibiza a lavoro per ricostruire le ultime ore del 35enne molto conosciuto sull’isola delle Baleari.

Mood Child Art, la piattaforma artistica dei dj-producers, lo ricorda così: “Siamo veramente addolorati da questa notizia, Michele aveva un cuore gentile e faceva parte della famiglia Mood dopo aver pubblicato il suo edit “Love This Game” su Mood Edits”. Molti amici napoletani in queste ore si stringono intorno al dolore della famiglia. Numerosi i messaggi di cordoglio: “Amico mio non mi sembra vero…vorrei non fosse vero. Ti ricorderò per sempre come una persona piena di entusiasmo, determinazione per la tua più grande passione, la Musica e con un cuore enorme” scrive Riccardo. “Adesso fai ballare il paradiso amico mio” aggiunge Raffaele.

