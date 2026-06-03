La nuova apparizione di un serpente marino a Maiorca ha seminato panico a Playa de Palma, venerdì 29 maggio. Il rettile, è apparso dall’acqua in un stabilimento della spiaggia, più o meno verso le 17:30. In un video girato da Felix Stadtlander, si vede il serpente uscire dall’acqua e muoversi verso la sabbia con i bagnanti che cercano rapidamente di togliersi di mezzo. Secondo l’autore del video, nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

I casi di quest’anno

La presenza di questi serpenti a ferro di cavallo (Hemorrhois hippocrepis) sulle spiagge e in mare, non è nuovo dalle parti di Maiorca e più in generale delle Baleari (Ibiza e Minorca): con quest’ultimo episodio di venerdì, sono già tre quelli documentati nel 2026 con questi rettili, che possono raggiungere fino a 1,75 metri di lunghezza. Alla fine di aprile, uno di questi serpenti è perfino salito sul kayak di un membro della federazione di canoa alle Baleari: un gruppo di atleti si trovava in mare vicino alle isole Malgrats, di fronte a Santa Ponça, quando l’animale è apparso improvvisamente dall’acqua. I presenti, hanno mantenuto la calma, per poi registrare la scena. Successivamente, il 18 maggio, un altro di questi serpenti a ferro di cavallo è stato avvistato e filmato sulla spiaggia di Palmira di Peguera, dove secondo i testimoni il rettile è uscito dal mare e si è allontanato rapidamente verso l’entroterra.

Una specie sempre più diffusa

Questo tipo di serpente, è presente a Maiorca da anni, ed è considerata una specie invasiva. Il suo impatto, risulta essere particolarmente preoccupante a Ibiza e Formentera, dove ha causato gravi danni alla fauna autoctona. Nelle Pitiusas, questo serpente ha decimato gran parte della popolazione della lucertola pitiusa, una specie endemica che esiste solo in queste due isole.

Il pensiero degli scienziati

Questo rettile, ha causato gravi danni anche a Maiorca, cambiando gli ecosistemi locali. Molti comuni, stanno conducendo campagne di cattura per cercare di controllare l’espansione, anche se con risultati limitati. Secondo quanto riportato venerdì 29 maggio dal quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, diversi ricercatori sono convinti che questi serpenti siano in grado di percorrere a nuoto la distanza tra Ibiza e Maiorca, e questo spiegherebbe la loro continua espansione nell’arcipelago.

Non sono un pericolo per le persone

Nonostante le loro dimensioni che a volte possono raggiungere quelle di un uomo di media statura, i serpenti a ferro di cavallo non sono velenosi e non rappresentano una minaccia per gli esseri umani, anche se possono comunque essere allarmanti. Di solito, mordono solo se si sentono messi alle strette o minacciati. Inoltre, dimostrano una grande capacità di adattamento al clima delle Baleari e hanno pochissimi predatori naturali a Maiorca. Solo i giovani esemplari possono diventare prede di gatti, gabbiani o aironi.

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Riccardo Tombolini